▲ Mazatecas por la Libertad solicitan a la SCJN “una ruta definitiva” contra la persecución. Foto Yazmín Ortega Cortés

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 14

Un grito de cultura y de justicia por la comunidad oaxaqueña de Eloxochitlán de Flores Magón resonó ayer afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La agrupación Mazatecas por la Libertad instaló una carpa frente al máximo tribunal, donde exhibió una galería de códices gráficos que narran una década de lucha y persecución política y judicial, con más de 40 detenciones –la mayoría ya fueron absueltos– y más de 200 órdenes de aprehensión. La jornada se denominó Faena internacionalista por el fin de la criminalización de Eloxochitlán de Flores Magón.

Argelia Betanzos, familiar directa de los “presos políticos mazatecos”, abogada comunitaria e integrante de la agrupación, explicó que eligieron ese lugar porque la SCJN tiene facultades para trazar una ruta definitiva que ponga fin a la criminalización. Señaló que ayer sostuvieron una primera reunión técnica con la Dirección de Atención Ciudadana, acompañadas por abogadas del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que desde 2022 llevan su causa, tras acreditar violaciones graves al debido proceso y fabricación de delitos.

En el encuentro –relató–, el instituto expuso que no existen pruebas que sostengan los delitos imputados ni responsabilidad de las 14 personas que cumplen una década en prisión, mientras la Corte reconoció que el problema no radica en la defensa, sino en injerencias externas que han obstaculizado el proceso.