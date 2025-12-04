De la Redacción

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 13

En gira de trabajo por Michoacán, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador, recorrieron las instalaciones del Hospital General de Zona (HGZ) 86, en Uruapan, que forma parte del fortalecimiento de infraestructura contemplado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Al hospital, inaugurado en 2024, se incorporan servicios y más personal, cuenta con 90 ca-mas censables, 49 no censables, 15 consultorios de especialidades y tres quirófanos, banco de sangre, laboratorio clínico, farmacia y una unidad de cuidados intensivos. Su cartera de servicios incluye nutrición, trabajo social y atención integral para pacientes en estado crítico.

El HGZ 86 atiende a 267 mil 869 derechohabientes y recibe referencias de diversas unidades médicas de la región. Entre sus especialidades se encuentran cardiología, cirugía general y pediátrica, ginecología, medicina interna, oftalmología, pediatría, traumatología, ortopedia y urología, que lo hacen centro clave de atención especializada.