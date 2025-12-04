Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 13

Después de la emisión de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (Pronam), con los que se busca atender de manera temprana enfermedades crónicas y estandarizar el servicio de salud–, los próximos procesos de contratación del personal exigirán que los aspirantes estén certificados en dichos lineamientos.

Así lo dio informó ayer el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich Stalnikowitz, en un acto en el que las instituciones sanitarias del país unificaron sus esfuerzos para la aplicación homogénea de estos criterios que buscan fortalecer la prevención, diagnóstico y atención oportuna de padecimientos como diabetes, obesidad y sobrepeso, hipertensión y enfermedad renal crónica, entre otras.

Estas guías, que el Consejo de Salubridad General presentó hace ocho meses, se aplicarán además en acciones preventivas: procesos de vacunación y el cuidado en los primeros mil días de vida.

La meta es que cada profesional de la salud se certifique en estos protocolos, “y cuando empecemos las contrataciones de nuevo personal, les exijamos esta certificación”.

En la sede del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Kershenobich Stalnikowitz destacó la importancia de que todos los sistemas de salubridad federal (IMSS, Issste, IMSS-Bienestar, Pemex y de fuerzas armadas) adopten estos lineamientos en las unidades médicas del primer nivel de atención.

Se trata de un proyecto, dijo, que marca un paso decisivo hacia la construcción de un sistema único de salud con base en las equidad, calidad y prácticas clínicas estandarizadas para toda la población.