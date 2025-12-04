Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 13
Después de la emisión de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (Pronam), con los que se busca atender de manera temprana enfermedades crónicas y estandarizar el servicio de salud–, los próximos procesos de contratación del personal exigirán que los aspirantes estén certificados en dichos lineamientos.
Así lo dio informó ayer el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich Stalnikowitz, en un acto en el que las instituciones sanitarias del país unificaron sus esfuerzos para la aplicación homogénea de estos criterios que buscan fortalecer la prevención, diagnóstico y atención oportuna de padecimientos como diabetes, obesidad y sobrepeso, hipertensión y enfermedad renal crónica, entre otras.
Estas guías, que el Consejo de Salubridad General presentó hace ocho meses, se aplicarán además en acciones preventivas: procesos de vacunación y el cuidado en los primeros mil días de vida.
La meta es que cada profesional de la salud se certifique en estos protocolos, “y cuando empecemos las contrataciones de nuevo personal, les exijamos esta certificación”.
En la sede del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Kershenobich Stalnikowitz destacó la importancia de que todos los sistemas de salubridad federal (IMSS, Issste, IMSS-Bienestar, Pemex y de fuerzas armadas) adopten estos lineamientos en las unidades médicas del primer nivel de atención.
Se trata de un proyecto, dijo, que marca un paso decisivo hacia la construcción de un sistema único de salud con base en las equidad, calidad y prácticas clínicas estandarizadas para toda la población.
El funcionario indicó que ya se cuenta con diez protocolos: diabetes tipo 2 y síndrome metabólico; enfermedad renal crónica; obesidad y sobrepeso; hipertensión arterial sistémica; los primeros mil días de vida; vacunación a lo largo de la vida; diagnóstico temprano de cáncer en niñas, niños y adolescentes; retinoblastoma; linfoma de hodgkin en niñas, niños y adolescentes; leucemia linfoblástica aguda en niñas, niños y adolescentes. Y se trabaja en 10 más.
Por su parte, la secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark Peralta, indicó que el objetivo “es estandarizar la atención en todas instituciones para fortalecer el diagnóstico temprano de las enfermedades crónicas no transmisibles”
Lo anterior, apuntó, permitirá transitar hacia el sistema universal de atención médica.
En el acto también participaron los directores del IMSS, Zoé Robledo; del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, y del Issste, Martí Batres, quienes coincidieron que los protocolos son parte de “la decisión de Estado” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que todas las personas, sin excepción, reciban atención médica con el mismo estándar de calidad, sin importar al sistema de salud al que estén adscritas.