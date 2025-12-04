▲ Un bebé de apenas un mes fue intervenido ayer para evitarle ceguera irreversible por un padecimiento conocido como retinopatía del prematuro. Foto Jorge Ángel Pablo García

Angeles Cruz Martínez

Enviada

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 13

San Andrés Cholula, Pue., “Vamos con mamá, ya terminamos. Vamos”. Con estas palabras y una caricia en la mejilla, el médico anestesiólogo animó a la bebé de un mes de nacida que despertaba luego de recibir un tratamiento para evitar la pérdida de la vista por retinopatía del prematuro. Los especialistas de la unidad de oftalmología del Hospital General de IMSS-Bienestar en esta ciudad llevaron a cabo ayer el procedimiento con uno de los tres equipos de alta tecnología de la especialidad que hay en el país.

Esta es la primera unidad médica que atiende enfermedades de la vista de personas sin seguridad social e incluso realiza trasplantes de córnea. Todo de manera gratuita.

Desde su creación en 2023, se han realizado 13 cirugías de este tipo, explicó Marcela Tejeda, directora de la unidad, y aunque no lo parece, el área de oftalmología es de alta demanda. En este tiempo, la clínica casi duplicó el número de consultas de primera vez y subsecuentes, al pasar de 4 mil 500 a más de 8 mil por año.

En tanto, las cirugías para las diferentes patologías pasaron de 350 a más de 800. No sólo eso, hay lista de espera para las consultas de primera vez de adultos de hasta cuatro meses. Si son niños, se les atiende en las siguientes tres semanas como máximo y las urgencias, el día que se presentan. Los pacientes provienen de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

Los siete oftalmólogos que laboran en la unidad ya están rebasados, por lo que el director del Hospital General de Cholula, Martín Carrasco, realiza las gestiones ante el nivel central para aumentar el número de especialistas y así ampliar el servicio al turno vespertino.

En un día de cirugías como el de ayer, el equipo de especialistas llevó a cabo cuatro procedimientos en recién nacidos para prevenir la retinopatía del prematuro, el cual consiste en la aplicación de una inyección con la sustancia que bloquea el crecimiento de vasos sanguíneos anormales.

Más de 150 intervenciones

El problema se presenta, generalmente, en bebés que nacieron antes de tiempo y no concluyeron el proceso de formación y desarrollo de su sistema visual, explicó Alhelí Sanguino, oftalmóloga pediatra. De hecho, de no atenderse, este padecimiento es la principal causa de ceguera irreversible en niños. También pueden presentar la lesión los bebés que estuvieron expuestos a altas emisiones de oxígeno en el periodo que pasaron en incubadora, indicó.