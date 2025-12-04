Unidad oftálmica del IMSS-Bienestar atiende a personas sin seguro social
San Andrés Cholula, Pue., “Vamos con mamá, ya terminamos. Vamos”. Con estas palabras y una caricia en la mejilla, el médico anestesiólogo animó a la bebé de un mes de nacida que despertaba luego de recibir un tratamiento para evitar la pérdida de la vista por retinopatía del prematuro. Los especialistas de la unidad de oftalmología del Hospital General de IMSS-Bienestar en esta ciudad llevaron a cabo ayer el procedimiento con uno de los tres equipos de alta tecnología de la especialidad que hay en el país.
Esta es la primera unidad médica que atiende enfermedades de la vista de personas sin seguridad social e incluso realiza trasplantes de córnea. Todo de manera gratuita.
Desde su creación en 2023, se han realizado 13 cirugías de este tipo, explicó Marcela Tejeda, directora de la unidad, y aunque no lo parece, el área de oftalmología es de alta demanda. En este tiempo, la clínica casi duplicó el número de consultas de primera vez y subsecuentes, al pasar de 4 mil 500 a más de 8 mil por año.
En tanto, las cirugías para las diferentes patologías pasaron de 350 a más de 800. No sólo eso, hay lista de espera para las consultas de primera vez de adultos de hasta cuatro meses. Si son niños, se les atiende en las siguientes tres semanas como máximo y las urgencias, el día que se presentan. Los pacientes provienen de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.
Los siete oftalmólogos que laboran en la unidad ya están rebasados, por lo que el director del Hospital General de Cholula, Martín Carrasco, realiza las gestiones ante el nivel central para aumentar el número de especialistas y así ampliar el servicio al turno vespertino.
En un día de cirugías como el de ayer, el equipo de especialistas llevó a cabo cuatro procedimientos en recién nacidos para prevenir la retinopatía del prematuro, el cual consiste en la aplicación de una inyección con la sustancia que bloquea el crecimiento de vasos sanguíneos anormales.
Más de 150 intervenciones
El problema se presenta, generalmente, en bebés que nacieron antes de tiempo y no concluyeron el proceso de formación y desarrollo de su sistema visual, explicó Alhelí Sanguino, oftalmóloga pediatra. De hecho, de no atenderse, este padecimiento es la principal causa de ceguera irreversible en niños. También pueden presentar la lesión los bebés que estuvieron expuestos a altas emisiones de oxígeno en el periodo que pasaron en incubadora, indicó.
En la unidad de oftalmología se han realizado alrededor de 500 valoraciones médicas de recién nacidos y más de 150 intervenciones, comentó Sanguino momentos antes de iniciar su jornada de trabajo.
Los especialistas de esta clínica también efectuaron cuatro cirugías de cataratas en adultos mayores, con lo que personas como el señor Abel, atendido ayer, recuperan su capacidad visual con una intervención que dura poco más de me-dia hora.
La directora resaltó que utilizan la técnica quirúrgica de facoemulsificación con la cual, mediante ultrasonido, se retira el tejido dañado y se sustituye con un lente intraocular. Este procedimiento es mejor que los tradicionales porque la incisión en la córnea es de sólo 2.2 milímetros y antes eran 8 milímetros. Eso permite una recuperación más rápida de los pacientes
De estos equipos sólo hay tres en el país. Los otros dos se encuentran en el norte de la República, comentó.
Sobre los trasplantes de córnea, la experta comentó que la unidad de oftalmología tiene licencias sanitarias para la procuración, análisis del tejido y la cirugía sustitutiva. Hasta ahora se han practicado 13 intervenciones y hay ocho pacientes en espera de una donación.
En el banco de ojos, también de los pocos que hay en el país, se evalúan las córneas donadas por familiares de personas fallecidas, con las cuales aumenta la probabilidad de éxito del trasplante.
Durante cuatro días se hacen cultivos para asegurar la ausencia de gérmenes y luego, con el microscopio especular, se analiza el tamaño, forma y número de las células endoteliales. Estas mantienen transparente al órgano y permiten tener una visión clara.
El laboratorio ha realizado cerca de 800 evaluaciones de tejidos enviados de las diferentes instituciones de salud del estado, incluido el Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó Tejeda.