Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 12

Un estudio internacional con más de 90 mil adultos en Europa, Latinoamérica y Asia arrojó que 84 por ciento de los evaluados presenta algún grado de enfermedad venosa crónica, expusieron especialistas en terapias de compresión.

En conferencia virtual, la enfermera María Fernanda Morales detalló que se estima que 77 por ciento de las mujeres y 57 por ciento de los hombres adultos tienen algún grado de insuficiencia venosa crónica, así como que dos de cada 10 personas con varices desarrollarán una úlcera venosa, es decir, una llaga abierta crónica en las piernas por circulación sanguínea deficiente.

Entre los factores de riesgo están la edad, pues entre más años se cumplen son mayores las posibilidades de padecerla. “Sabemos que cuando cumplimos 65 años o más el riesgo crónico se triplica”.

También incide en su desarrollo el sedentarismo, agregó, así como la obesidad, el embarazo, los cambios hormonales, la herencia genética, los traumatismos, el uso continuo de zapatos de tacón y la ropa ajustada.

Algunos síntomas y signos son dolor en las piernas, sensación de comezón o quemazón, calambres nocturnos, adormecimiento, cansancio y pesadez e hinchazón, así como cambios en la coloración de la piel.