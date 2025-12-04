De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 12

En los últimos siete años, el gobierno de México ha destinado una inversión acumulada de 141 mil 353 millones de pesos para atender a personas con discapacidad, programa que actualmente beneficia a un millón 614 mil 18 derechohabientes que reciben su apoyo sin intermediarios.

En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad –conmemorado ayer–, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación, y actualmente con el de la presidenta Claudia Sheinbaum, este apoyo se ha consolidado como derecho constitucional. En un comunicado, subrayó que antes de 2019 esta pensión no existía, pero hoy el monto ha crecido progresivamente, al pasar de 2 mil 550 pesos bimestrales al inicio del sexenio anterior a 6 mil 200 pesos cada dos meses en 2025.