Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 12
En los últimos siete años, el gobierno de México ha destinado una inversión acumulada de 141 mil 353 millones de pesos para atender a personas con discapacidad, programa que actualmente beneficia a un millón 614 mil 18 derechohabientes que reciben su apoyo sin intermediarios.
En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad –conmemorado ayer–, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación, y actualmente con el de la presidenta Claudia Sheinbaum, este apoyo se ha consolidado como derecho constitucional. En un comunicado, subrayó que antes de 2019 esta pensión no existía, pero hoy el monto ha crecido progresivamente, al pasar de 2 mil 550 pesos bimestrales al inicio del sexenio anterior a 6 mil 200 pesos cada dos meses en 2025.
Para el próximo año, la inversión social programada alcanzará 32 mil 78 millones de pesos. Montiel Reyes resaltó que, gracias a la firma de convenios entre los gobiernos federal y estatales, donde cada parte aporta la mitad de los recursos, la pensión ya es universal para personas de cero a 64 años en 24 entidades del país.
Además del apoyo económico, la Secretaría de Bienestar enfatizó el acceso a la rehabilitación como un “derecho llave”. Actualmente, 25 mil 525 niñas y niños reciben terapias gratuitas en 20 estados, acumulando un total de 4 millones 401 mil 359 sesiones realizadas.
Se informó que este sector de la población también está incluido en el nuevo programa Salud Casa por Casa, mediante el cual se han otorgado un millón 5 mil 797 consultas médicas domiciliarias gratuitas.