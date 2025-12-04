Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 12

Se estima que en México unas 13 mil muertes anuales están relacionadas con el consumo de grasas trans contenidas en los alimentos, señaló Claudia Moreno Torres, oficial de proyectos estratégicos de la agrupación civil Salud Justa Mx. Esos productos industriales, dijo, inciden en el desarrollo de colesterol LDL o “colesterol malo” que obstruye las arterias del corazón.

En conferencia de prensa, en la que se presentaron los resultados de un análisis sobre grasas trans en productos de alto consumo en el país, realizado en la Ciudad de México, Chiapas y Sonora, Ivonne Ramírez Silva, investigadora del Instituto Nacional de Salud Publica, dijo que se halló que 35 por ciento de la comida analizada incumple con el límite legal de ácidos grasos trans establecido en el artículo 216 bis de la Ley General de Salud.

Los hallazgos muestran que en muchos casos los niveles reales de ácidos grasos superan los declarados en las etiquetas, lo que representa un riesgo directo para la salud, particularmente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Tras mencionar que la reforma de marzo de 2023 prohíbe el uso de aceites parcialmente hidrogenados y limita a un máximo de dos gramos de ácidos grasos por cada 100 gramos de grasa total, alineándose con los estándares de la OPS/OMS, indicó que de los 20 productos evaluados, sólo 13 contaron con información sobre el contenido de estos elementos declarados en su etiquetas.