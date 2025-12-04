Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 11

El Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) se perfilaba a la medianoche para aprobar adecuaciones a su presupuesto, luego del recorte de mil millones de pesos (equivalentes a 6.6 por ciento de su petición original), aunque con una notoria inconformidad de la mayoría de los consejeros, quienes advirtieron riesgos para el cumplimiento de las responsabilidades del órgano y para la calidad democrática.

Las áreas sobre las cuales recaerá la mayor parte del recorte son las de organización electoral, con 34 por ciento del impacto; la dirección de capacitación y educación electoral, con 30 por ciento; el área de informática, 13 puntos porcentuales, y la dirección del registro federal de electores, 12.5 por ciento.

Consejeros como Dania Paola Ravel advirtieron de la situación “arbitraria e ilegal” de que la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Diputados la solicitud del INE, ya incluido un recorte de 3 mil 119 millones, al dar como un hecho que no habría Consulta Ciudadana el año próximo, aun cuando el plazo para elegir este elemento no había concluido.