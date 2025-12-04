Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 11
Frente a una realidad de que son las mujeres las que “sostienen” la asistencia a las urnas en todo el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene el reto de aplicar “estrategias más finas”, sobre todo para incentivar la participación ciudadana, especialmente de adultos jóvenes, en los estados fronterizos y en las ciudades con alta movilidad laboral.
A partir de un estudio muestral de 20 mil 160 casillas instaladas en la elección de 2024, el INE confirmó que pese a que la lista de electores es casi paritaria, las mujeres votan “mucho más” que los hombres.
“En todos los datos que tenemos, las mujeres participan más: como funcionarias de mesas directivas de casilla, como votantes, como militantes de partido”, dijo Claudia Zavala, consejera del INE, durante la presentación del estudio muestral de participación ciudadana, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
A su vez,el consejero Martín Faz destacó: “Son ellas quienes sostienen la participación electoral y esto obliga a pensar acciones específicas para los hombres, particularmente jóvenes, que aparecen sistemáticamente como el grupo con mayor ausentismo”.
Acorde con la exposición de Faz, en la contienda de 2024, las campeonas de participación fueron las mujeres del distrito ubicado en Progreso, Yucatán, con asistencia de 85.2 por ciento del total de la lista, y la más baja, hombres de Tecate, Baja California, con 39.7 por ciento. En el nivel más bajo de motivación están los adultos (varones) jóvenes.
En 2018 se reportó una asistencia a las urnas de 58.1 por ciento de hombres y 66.2 por ciento de mujeres; en tanto, en la de 2024, la tendencia fue de 54.8 y 65.3 por ciento, respectivamente, es decir, la brecha se ensancha.
Por edades, los niveles más bajos de participación, que no alcanzan 50 por ciento, se concentran en los grupos de 20 a 29 años y en el de 85 y más. En contraste, lo más altos están en el rango de 40 a 79 años de edad.
Para 2024 se observa un incremento de participación de las personas de 60 años y más, Por tanto, el reto para el INE sigue siendo la población joven.
Si se cruzan los indicadores de edad y sexo, el estudio ratifica la asistencia mayoritaria de las mujeres, sobre todo en el rango de hasta 69 años, con brechas que superan incluso los 10 puntos porcentuales, sobre todo en personas de 30 años.
“La participación es un fenómeno fuertemente generacional y la contribución de las mujeres es totalmente decisiva entre los 25 y los 49 años, justo en la etapa de la vida en que se combinan trabajo, cuidados y múltiples responsabilidades”, agregó Faz.
Otro resultado del estudio, considerado sólido, con un margen de error de uno por ciento, se refiere a que la diferencia de participación ciudadana entre zonas rurales y urbanas es cada vez menor y así se vio en la elección de 2024.
Igualmente, se ratifica el predominio de entidades con alta participación: Yucatán, Tlaxcala y Ciudad de México, en ese orden.
En el extremo siguen Baja California (con la participación más baja en el país), Sonora y Chihuahua.
A nivel de distritos electorales, la participación “muy alta” –más de 68 por ciento– se dio en CDMX, estado de México, Tlaxcala y Yucatán.