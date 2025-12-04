Fabiola Martínez

Jueves 4 de diciembre de 2025

Frente a una realidad de que son las mujeres las que “sostienen” la asistencia a las urnas en todo el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene el reto de aplicar “estrategias más finas”, sobre todo para incentivar la participación ciudadana, especialmente de adultos jóvenes, en los estados fronterizos y en las ciudades con alta movilidad laboral.

A partir de un estudio muestral de 20 mil 160 casillas instaladas en la elección de 2024, el INE confirmó que pese a que la lista de electores es casi paritaria, las mujeres votan “mucho más” que los hombres.

“En todos los datos que tenemos, las mujeres participan más: como funcionarias de mesas directivas de casilla, como votantes, como militantes de partido”, dijo Claudia Zavala, consejera del INE, durante la presentación del estudio muestral de participación ciudadana, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

A su vez,el consejero Martín Faz destacó: “Son ellas quienes sostienen la participación electoral y esto obliga a pensar acciones específicas para los hombres, particularmente jóvenes, que aparecen sistemáticamente como el grupo con mayor ausentismo”.

Acorde con la exposición de Faz, en la contienda de 2024, las campeonas de participación fueron las mujeres del distrito ubicado en Progreso, Yucatán, con asistencia de 85.2 por ciento del total de la lista, y la más baja, hombres de Tecate, Baja California, con 39.7 por ciento. En el nivel más bajo de motivación están los adultos (varones) jóvenes.

En 2018 se reportó una asistencia a las urnas de 58.1 por ciento de hombres y 66.2 por ciento de mujeres; en tanto, en la de 2024, la tendencia fue de 54.8 y 65.3 por ciento, respectivamente, es decir, la brecha se ensancha.