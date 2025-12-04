Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 11

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a Movimiento Ciudadano (MC) y a funcionarios del gobierno de Nuevo León por la distribución de acordeones en la elección judicial, al considerar que no hay pruebas de que estas guías hayan sido producidas por los acusados o entregadas a los electores.

En cambio, los denunciantes dijeron que a partir de los acordeones se indujo al voto, hubo beneficio indebido y vulneración a los principios de equidad y legalidad.

Además, se acusó uso indebido de recursos públicos, por la supuesta participación de integrantes del gabinete del gobernador de la entidad, Samuel García, militante de MC.

Las denuncias se iniciaron ante el Instituto Nacional Electoral, órgano que finalmente debió abrir un procedimiento para revisar las supuestas reuniones en las que habrían participado funcionarios públicos y MC con la finalidad de dar instrucciones sobre los candidatos a colocar en los acordeones, aunque por la parte de fiscalización la queja se declaró infundada.

Ahora, el proyecto de sentencia en el TEPJF, a cargo del magistrado Felipe de la Mata, señaló que “no hay prueba de que la propaganda electoral referida en las denuncias se haya distribuido entre la ciudadanía o que haya sido utilizada”.

Asimismo, “tampoco hay evidencia de que las partes vinculadas, en su caso, hubieran participado de forma alguna en su elaboración y distribución”.