Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 10
El Senado aprobó ayer por unanimidad la expedición de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, cuyo objetivo es fomentar la producción, distribución, industrialización y comercialización del café con un enfoque de preservación del medio ambiente y acompañamiento técnico, financiero y organizativo a los productores.
La presidenta de la Comisión de Agricultura, Olga Patricia Sosa, recordó que del cultivo de este grano dependen más de 500 mil productores distribuidos en 15 entidades federativas y con presencia en 480 municipios.
Con la nueva legislación, dijo que se promueven prácticas agroecológicas, se fomenta la producción bajo sombra, se protegen los suelos y bosques y se contribuye a la adaptación y mitigación ante el cambio climático.
Para lograr ese objetivo, se crea una Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, integrada por autoridades públicas, productores, comercializadores e industriales. También se establece el Sistema Nacional de Información de Cafeticultura, para proporcionar información de precios y mercados.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, promotor de la iniciativa, sostuvo que la legislación permitirá avanzar para que esta actividad vuelva a manos de quienes la trabajan. Refirió así que alrededor de 3.5 millones de familias dependen del grano, de las cuales, casi dos terceras partes pertenecen a los pueblos originarios.
Asimismo, resaltó que por más de 30 años quienes siembran café han visto cómo otros se enriquecen con sus cosechas, mientras los precios caían y se precarizaba la vida en el campo. Con la desaparición del Inmecafé, millones de familias quedaron a la deriva, sin precios justos, sin asistencias técnica ni una política de estado que defendiera su trabajo y su territorio.
La nueva normatividad permitirá integrar a los cafeticultores a las cadenas de valor del café, no como un eslabón débil, sino como protagonistas, agregó el morenista.
Huerta sostuvo que la ley enviada al Ejecutivo para su promulgación prevé la creación de una comisión multisectorial inclusiva, una auténtica mesa de dialogo, concertación y coordinación entre los sectores públicos, social y privado para planear y conducir el desarrollo de la cadena productiva del café.
La senadora Susana Harp, también promotora de la iniciativa, puntualizó que se trata de una propuesta normativa que busca promover la cooperación entre todos los sectores de la cadena, para garantizar un desarrollo sustentable, fortalecer la capacidad de gestión de los pequeños productores al brindarles mejor información sobre precios y condiciones de mercado en cada ciclo agrícola.
Además, fomenta prácticas de cultivo sostenible con el medio ambiente como el café de sombra, que es una aportación de México al mundo.