▲ Al desaparecer el Inmecafé en 1989 acabó la política regulatoria y los campesinos quedaron sin apoyo. Foto Sergio Hernández Vega

Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 10

El Senado aprobó ayer por unanimidad la expedición de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, cuyo objetivo es fomentar la producción, distribución, industrialización y comercialización del café con un enfoque de preservación del medio ambiente y acompañamiento técnico, financiero y organizativo a los productores.

La presidenta de la Comisión de Agricultura, Olga Patricia Sosa, recordó que del cultivo de este grano dependen más de 500 mil productores distribuidos en 15 entidades federativas y con presencia en 480 municipios.

Con la nueva legislación, dijo que se promueven prácticas agroecológicas, se fomenta la producción bajo sombra, se protegen los suelos y bosques y se contribuye a la adaptación y mitigación ante el cambio climático.

Para lograr ese objetivo, se crea una Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, integrada por autoridades públicas, productores, comercializadores e industriales. También se establece el Sistema Nacional de Información de Cafeticultura, para proporcionar información de precios y mercados.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, promotor de la iniciativa, sostuvo que la legislación permitirá avanzar para que esta actividad vuelva a manos de quienes la trabajan. Refirió así que alrededor de 3.5 millones de familias dependen del grano, de las cuales, casi dos terceras partes pertenecen a los pueblos originarios.