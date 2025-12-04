Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 10

En comisiones del Senado, este miércoles avanzó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para combatir el acoso telefónico comercial. El dictamen plantea la obligación de las empresas de consultar a las personas si desean recibir información publicitaria mediante llamadas.

En caso de negativa, las compañías deben notificar la decisión a la Procuraduría Federal del Consumidor para su inscripción en un registro público contra el acoso telefónico comercial.

La presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, Cynthia López Castro, resaltó que un importante número de personas del país ha recibido innumerables llamadas a sus teléfonos celulares con fines comerciales, por lo que esta propuesta también prevé multas que van desde 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil pesos a las empresas que infrinjan la negativa de los usuarios a recibir publicidad.

Del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, subrayó que los telefonemas con fines publicitarios son un problema social muy fuerte en el país, al estimar que todos han recibido este tipo de llamadas que han llegado incluso al grado del acoso comercial.