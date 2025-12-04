De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 9

Para celebrar las tres décadas de trabajo institucional, coordinación y servicio del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco Especial número 1729. Se emitieron 2 millones 400 mil billetes con la imagen de dicho organismo que se venderán en todo el país. El sorteo será el domingo 7 de diciembre, con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 43 millones.

Al respecto, Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del SNSP, destacó que esta institución se ha consolidado bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con la operación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, orientada a fortalecer un modelo de seguridad más eficiente y profesional.