Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 9

Pachuca, Hgo., A semana y media de que se realice la consulta ciudadana sobre el Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, junto con el gobernador Julio Menchaca Salazar, llamaron a no politizar este proyecto con el que, recalcaron, además de atender parte de los problemas ambientales de los municipios de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan, se perfila como un referente para replicarse en otras partes del país.

El proyecto –que se planea en los terrenos donde el gobierno del ex presidente Felipe Calderón pretendió construir una refinería, y que tras el paso de los años sólo se concretó una barda perimetral– consiste en un parque ecológico con instalaciones deportivas, y que estará acompañado de una planta de reciclaje, la cual ha sido el principal punto de polémica en la que es una de las regiones más contaminadas de la entidad por la presencia de cientos de tiraderos de basura a cielo abierto, fábricas y ríos que han sido afectados por las descargas provenientes de otras entidades.

En la planta de reciclaje se proyecta, por ejemplo, la llegada de empresas privadas enfocadas a esa actividad, entre las que también hay la intención de inversión de una compañía española que se asociaría con Petróleos Mexicanos (Pemex) para generar el llamado “combustible verde” destinado a aviones, así como biogás.

Ayer, en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de Hidalgo, se explicó que para este proyecto se conformó un comité interinstitucional de los tres niveles de gobierno, el cual cuenta con representantes de la sociedad civil, que tiene la función de acompañar, orientar y dar certeza técnica a las decisiones.

Durante las semanas previas se han hecho 127 asambleas informativas, en las que han participado más de 4 mil 500 personas de los tres municipios.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expuso que este parque forma parte de una amplia estrategia, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que buscan atender una histórica demanda de la población que ha visto cómo los focos de contaminación fueron creciendo gradualmente en décadas pasadas.

Ante ello, las autoridades mantienen de manera paralela planes para sanear los ríos Tula y El Salado, el saneamiento de la presa Endhó y el cierre eventual de tiraderos de basura abiertos que abundan en Hidalgo.