Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 8

Ante la decisión de la Internacional Socialista (IS) que encabeza el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de expulsar al PRI de sus filas, el dirigente de tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que el hecho es “absolutamente falso ”, porque desde el 27 de noviembre ya había anunciado su salida del organismo global.

“Nosotros nos reservamos el derecho a participar antes de la convocatoria al congreso que se dio en Malta, porque la IS ha convertido en una organización antidemocrática”, afirmó Alito. Aseveró que son “fascistas igual que Morena”, e insistió en que la IS, de la que fue vicepresidente, está vinculada al crimen organizado, a la corrupción y a las organizaciones terroristas”. Este tipo de señalamientos, la oposición de Moreno a nombramientos internos de la Internacional Socialista, como el del presidente del comité para América Latina, el dominicano Miguel Vargas Maldonado, además de sus críticas al presidente Pedro Sánchez, obligó a que se abriera un expediente con miras a su expulsión.

En conferencia de prensa, Alito expuso que posteó una carta en sus redes sociales denunciando los vínculos de la IS con “la dictadura de Venezuela y triangulaciones de dinero a gente ligada al PSOE”.

Añadió que ahora hablan de que lo expulsan, pero insistió en que fue el PRI el que abandonó al organismo.