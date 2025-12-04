Acusan problema de ética dentro del partido por recibir a rabino israelí
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 8
Diputados de Morena afirmaron que la recepción del rabino David Yosef por parte del coordinador de Operación Política del grupo, Pedro Haces Barba, “no es un problema de ética de la cámara; es un problema de ética dentro del partido”.
José Narro Céspedes señaló que “Morena no puede avalar el genocidio; Israel no es un país amigo porque ha cometido actos horrendos de lesa humanidad”. A su vez, María Magdalena Rosales insistió en que “ese señor es un símbolo para los sionistas”. Ambos resaltaron que la instalación del grupo de amistad México-Israel, el pasado 27 de noviembre, se hizo sin convocatoria previa y formal en la Gaceta Parlamentaria por parte de quien lo preside, el priísta Miguel Alonso Reyes, y pese a ello asistieron integrantes del PRI, PAN y PVEM.
En entrevista, Narro Céspedes resaltó que los diputados de Morena deben “actuar conforme a los lineamientos del proyecto. En su historia , México ha roto relaciones con países fascistas como Chile en su momento, con (Augusto) Pinochet, o como España con (Francisco) Franco”.
Aseveró que no se puede avalar que en la cámara se reciba a un personaje como David Yosef porque, “con todo respeto a los ciudadanos de Israel, pero su país está asesinando niñas, niños, mujeres y adultos mayores en la franja de Gaza. Es reprobable”. Insistió que en la cámara los diputados de Morena “debemos cuidar, actuar siempre en el marco de los principios y del proyecto, del programa”.
Recordó que, por el rechazo de un sector a contar con una instancia de amistad con Israel, su instalación se había pospuesto. Sin embargo “se instaló a escondidas el 27, no está en la Gaceta, no hay convocatoria. Hay muchas cosas irregulares y no hay claridad sobre los hechos”, señaló.
A su vez, María Magdalena Rosales –quien el martes buscó ingresar a la reunión con Yosef– afirmó que la Cámara de Diputados y Morena no pueden tener una relación “con un pueblo genocida, con una nación invasora”. Resaltó que los diputados morenistas no pueden caer en la incoherencia de participar en un grupo de amistad con Palestina y también con Israel. Anticipó que enviará una queja a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “por el mal trato que se me dio; amerita una protesta de mi parte para que no se repita”.
La diputada priísta Socorro Jasso aseguró que sí hubo convocatoria para la instalación del grupo, que se llevó a cabo en el Salón de Protocolo, y a la que asistió la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiger.
Hay una foto de la diplomática con el coordinador priísta Rubén Moreira y Alonso Reyes; además, de los diputados del PVEM Carlos Madrazo Silva y Claudia Sánchez, y los panistas Margarita Zavala y Éctor Jaime Ramírez Barba.