Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 8

Diputados de Morena afirmaron que la recepción del rabino David Yosef por parte del coordinador de Operación Política del grupo, Pedro Haces Barba, “no es un problema de ética de la cámara; es un problema de ética dentro del partido”.

José Narro Céspedes señaló que “Morena no puede avalar el genocidio; Israel no es un país amigo porque ha cometido actos horrendos de lesa humanidad”. A su vez, María Magdalena Rosales insistió en que “ese señor es un símbolo para los sionistas”. Ambos resaltaron que la instalación del grupo de amistad México-Israel, el pasado 27 de noviembre, se hizo sin convocatoria previa y formal en la Gaceta Parlamentaria por parte de quien lo preside, el priísta Miguel Alonso Reyes, y pese a ello asistieron integrantes del PRI, PAN y PVEM.

En entrevista, Narro Céspedes resaltó que los diputados de Morena deben “actuar conforme a los lineamientos del proyecto. En su historia , México ha roto relaciones con países fascistas como Chile en su momento, con (Augusto) Pinochet, o como España con (Francisco) Franco”.

Aseveró que no se puede avalar que en la cámara se reciba a un personaje como David Yosef porque, “con todo respeto a los ciudadanos de Israel, pero su país está asesinando niñas, niños, mujeres y adultos mayores en la franja de Gaza. Es reprobable”. Insistió que en la cámara los diputados de Morena “debemos cuidar, actuar siempre en el marco de los principios y del proyecto, del programa”.