▲ Perdido el debate, el panismo pasó a los empujones con los diputados de Morena y el PT. Foto Luis Castillo

Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 7

En una decisión que surgió de concesiones al movimiento de productores del campo, la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la nueva Ley General de Aguas –que abroga la vigente desde 1992– y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales con un paquete de 18 cambios adicionales a los 50 ya incluidos en el dictamen.

A partir de un nuevo acuerdo con las organizaciones agropecuarias, la coalición formada por Morena, PT y PVEM, que votó en favor, presentó un bloque de modificaciones, entre otras para precisar la garantía de derechos de sucesión y regular la extracción por libre alumbramiento.

Asimismo, se reconocen en la Ley General de Aguas los sistemas comunitarios y los servicios de agua para actividades productivas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; que el tratamiento de sus aguas se apegue a sus sistemas normativos y se rijan por la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional.

Con los cambios adicionales se desactivó la movilización de productores que bloquearon parcialmente la Cámara con tractores. La oposición, sin embargo, insistió en que la reforma tiene un trasfondo político para que el gobierno y Morena controlen el agua.

Durante toda la sesión, PRI y PAN –que, junto con MC, votaron en contra– recriminaron que no se consultó a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas e insistieron en que, en el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, se impide la transmisión de derechos.

En el dictamen –que se enviaría durante la madrugada al Senado, que fue citado a las 8 horas de hoy para discutir la minuta– se prevé que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”.

Sin embargo, por la noche, con la reserva se agregó que “los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles, y derechos sucesorios, se reasignarán” por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que deberá entregar nuevos títulos en un máximo de 20 días.

Con este agregado, argumentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al presentar el paquete de modificaciones, el “discurso artificial de la oposición se cayó por su propio peso. Con estridencias no se gana el voto en las urnas. De lo que se trata esta ley es de que los ricos ya no hagan negocio con el agua”. Y el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, agregó: “les desarmamos la narrativa”.

En medio de un debate que encendió los ánimos en las curules, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, resaltó: “queda claro y contundente que, así como se resolvió la herencia del título de concesión, se permite transmitir a los hijos y nietos. Y no se quitará ni un metro cúbico de la concesión original. No hay despojo”.

En el artículo 49 se precisó que, cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión de agua, la Conagua emitirá un nuevo título, “exceptuando el análisis de la disponibilidad”.