Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 6

Productores agrícolas de Veracruz, Tlaxcala y Puebla se movilizaron ayer con al menos 50 tractores a la Cámara de Diputados, donde iniciaron un cerco que duró seis horas en rechazo a la creación de la Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales y demandaron al menos nueve modificaciones al dictamen que ayer se aprobó en lo general.

Alrededor de las 9 horas, cientos de campesinos, algunos con banderas mexicanas, llegaron en caravana de tractores y camionetas a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por su parte, integrantes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, plantearon que en la fracción XLIII bis del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales se modifique el término “reasignación” por “traslado” en las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para poder disponer de volúmenes en el fondo de reserva.

También piden cambiar el artículo 4, que prevé las facultades de la Conagua para disminuir o cancelar el volumen de agua cuando está en riesgo la disponibilidad del recurso para consumo humano o doméstico. Proponen precisar que, antes de tomar la decisión, se realicen estudios técnicos y científicos con previa consulta y consenso con los afectados.