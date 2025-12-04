Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 6
Horas antes de su discusión en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se expresó a favor de los cambios que se hicieron a la Ley de Aguas Nacionales a partir de las mesas de diálogo para ordenar las concesiones y poner fin a la corrupción y al acaparamiento.
“Quien no está de acuerdo tiene algunos privilegios, muchísimas concesiones de agua que no usan o que son ilegales, pero que hoy se tienen que poner en orden”, sostuvo.
En su conferencia de prensa, resaltó el apoyo que con un desplegado expresaron diversas agrupaciones, mientras productores agrícolas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz se movilizaban en contra.
Indicó que los cambios adoptados tienen que ver con el agua para riego principalmente: “Muchos ejidatarios planteaban que si cedían los derechos a un familiar qué iba a pasar con un pozo, por ejemplo, y entonces se hace de manera expedita la transmisión”. Además, se dejó en claro, dijo, que si el agua para agricultura se usa para ganadería no tiene que cambiar el permiso, porque son derechos para la producción agropecuaria.
En fin, “temas que se fueron clarificando” en todas las mesas de diálogo, ante la “preocupación” que se planteaba, “mucho por noticias que no son ciertas”.
La mandataria resaltó que “la esencia del cambio a la Ley de Aguas Nacionales es para proteger el recurso natural, evitar su sobrexplotación, garantizar el derecho al agua y dejar de verla como mercancía”. Y para ello “se limita, como planteamos desde un principio, que se pueda mercantilizar la transmisión de derechos. Siempre debe participar la Conagua (Comisión Nacional del Agua) de manera expedita y totalmente transparente”.
Recordó que en el periodo de transición, anticipó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador que pondría orden en estas concesiones, y “lo estamos haciendo para evitar la corrupción, garantizar que todos tengamos agua o que en aquellos lugares donde hay escasez se privilegie el consumo humano y se evite el acaparamiento”.