Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 6

Horas antes de su discusión en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se expresó a favor de los cambios que se hicieron a la Ley de Aguas Nacionales a partir de las mesas de diálogo para ordenar las concesiones y poner fin a la corrupción y al acaparamiento.

“Quien no está de acuerdo tiene algunos privilegios, muchísimas concesiones de agua que no usan o que son ilegales, pero que hoy se tienen que poner en orden”, sostuvo.

En su conferencia de prensa, resaltó el apoyo que con un desplegado expresaron diversas agrupaciones, mientras productores agrícolas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz se movilizaban en contra.

Indicó que los cambios adoptados tienen que ver con el agua para riego principalmente: “Muchos ejidatarios planteaban que si cedían los derechos a un familiar qué iba a pasar con un pozo, por ejemplo, y entonces se hace de manera expedita la transmisión”. Además, se dejó en claro, dijo, que si el agua para agricultura se usa para ganadería no tiene que cambiar el permiso, porque son derechos para la producción agropecuaria.