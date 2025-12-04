Política
Fortalecerá el estado de derecho: banqueros
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 5

El sector bancario confía en que la designación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) fortalecerá el estado de Derecho, dijo Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). En conferencia, planteó que el país ha realizado “reformas en materia judicial que traen muchos elementos que se están acomodando en esta nueva estructura”, por lo que “este cambio también abona”. Recalcó que “uno de los principales requerimientos para que la banca y el país puedan crecer es que haya seguridad. La incertidumbre acaba con la inversión, con el crédito y con la voluntad de crecer; por eso es muy importante que en México tengamos las reglas claras”.

