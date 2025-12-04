Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 5

Tras rendir protesta ante el pleno del Senado como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos publicó en su cuenta de X: “La procuración de justicia es uno de los pilares del estado de derecho y la calidad democrática de un sistema de procuración de justicia se mide por su capacidad de combatir la impunidad de los delitos, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos humanos de todos los que son parte del proceso, sin excepción”.

En su mensaje, la primera fiscal de la República señaló: “Combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción implica reconocer que una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso”.