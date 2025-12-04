A. Muñoz y A. Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 5

Ayer en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no incluyó a varones en la terna que envió al Senado para encabezar la Fiscalía General de la República “porque es tiempo de mujeres”. “¿Quién es? ¿Ernestina Godoy?”, le preguntaron a gritos. Respondió que los senadores se encargarían de darlo a conocer e hizo énfasis en el anuncio del aumento de 13 por ciento al salario mínimo general. “¿Para qué combinamos? Esta es la mejor noticia que podemos recibir para Navidad y Año Nuevo”, celebró.