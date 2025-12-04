Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 5

Ernestina Godoy Ramos rindió ayer protesta ante el pleno del Senado como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser elegida para el cargo y comprometerse a transformar esa institución, la cual, recalcó, no será usada con tintes políticos.

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad. Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de atención que nos aseguren cero tolerancia a la tortura y tratos crueles. Se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión”, destacó al comparecer ante el pleno senatorial, antes de la votación.

La oposición criticó lo previsible y acelerado del proceso legislativo, pues la terna propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida ayer por la mañana y horas después comparecieron Godoy y las otras dos candidatas, Luz María Zarza y Maribel Bojorges Beltrán.

Al final, Godoy recibió 97 votos favorables del bloque legislativo de la 4T, de Movimiento Ciudadano (MC) y de tres de legisladores panistas de estados donde gobierna el blanquiazul, lo que superó la mayoría calificada necesaria para la designación.

Se emitieron 19 votos en contra y 11 nulos de los priístas, quienes los mostraron al público, ya que la votación fue por cédulas.

De acuerdo con el formato acordado, cada grupo parlamentario hizo preguntas a las aspirantes en tres rondas, aunque MC las dirigió sólo a Godoy. Tanto priístas como panistas insistieron en que no debe judicializarse la impartición de justicia y exigieron a la entonces aún encargada de despacho de la FGR precisar cómo actuará en el caso de morenistas involucrados en ilícitos como el huachicol fiscal.

En su exposición, Godoy destacó que se fortalecerán los mecanismos para perseguir y sancionar la corrupción interna. “Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado, y quien haya sido víctima debe saber que será protegida y defendida y el daño reparado”, afirmó.

También aseguró que “no se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos. La procuración de justicia que propongo es aquella sin ninguna posibilidad de negociación, porque la justicia no se negocia”.

Desde la tribuna senatorial, dijo que impulsará un nuevo diseño institucional de la FGR, a fin de que ya no sea opaca ni distante, sino humana y profesional, con resultados contundentes, coordinada con el gabinete de seguridad pública y con las fiscalías estatales.