Jared Laureles, Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 4

Tras más de 100 años de no modificarse la jornada laboral de 48 horas semanales en México, ayer empezó la ruta legislativa para reducirla a 40 de manera paulatina, afirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López.

En esa ruta, el Senado dio entrada a las reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de dos iniciativas: la primera modifica el artículo 123 constitucional y la segunda la Ley Federal de Trabajo.

En entrevista con La Jornada, el funcionario confió en que todas las fuerzas políticas del Congreso apoyen la propuesta, al ser una medida necesaria frente al atraso histórico del país, al tener una de las jornadas más extensas del mundo.

“En México hay un retraso muy importante en esta implementación de la jornada, y estamos dando pasos gigantes y firmes en lo que vamos a tener ahora como modelo de trabajo; espero también el apoyo de todas las fuerzas, porque creemos que esto es en beneficio de los trabajadores”, subrayó.

Asimismo, rechazó que la iniciativa presidencial pudiera sufrir modificaciones, ya que es resultado de un ejercicio de diálogo “amplio, diverso y plural”, que recabó las propuestas del sector empresarial, sindicatos y trabajadores. “Esperamos que ese espíritu quede tal cual plasmado en el proyecto que se está entregando”.

Bolaños López indicó que al tratarse de una enmienda constitucional, debe concluir el proceso legislativo en la Cámara de Diputados y luego ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos estatales.

Esto va a desarrollarse tanto en el cierre del actual periodo ordinario como en el siguiente, que empieza en febrero próximo, y así dar tiempo suficiente a los congresos locales para desahogar la reforma, a fin de que entre en vigor el primero de mayo de 2026, indicó.

Señaló que desde ese mes hasta diciembre será un periodo de “adaptación” para las empresas, para que adapten sus turnos y se pongan de acuerdo con los trabajadores sobre cómo se organiza el tiempo en la unidad económica, con miras a aplicar en 2027 la reducción de las primeras dos horas.

Aseguró que la dependencia mantendrá un acompañamiento y que “el gran estímulo (para las empresas) es el tiempo, para que tengan suficiente espacio para ejecutar” la reducción de la jornada laboral.

Luego de recibir las propuestas de reforma, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (Morena), destacó que responden “a una de las demandas más sentidas de los trabajadores, que es la disminución de las horas laborables”.

Destacó que la iniciativa “representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada. Es también muestra de la sensibilidad y el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el pueblo de México”.

Sobre el incremento a los salarios mínimos para 2026, el titular de la STPS señaló que al lograrse un acuerdo tripartita, “se garantiza que haya equilibrio entre el desarrollo económico y el aumento salarial”.