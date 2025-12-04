▲ La mandataria y miembros de los sectores obrero y patronal, durante el anuncio del consenso para la enmienda que reducirá la jornada de trabajo. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 4

Con el consenso del sector empresarial y de los sindicatos, el gobierno federal envió al Congreso la iniciativa de reforma legal y constitucional para la jornada laboral de 40 horas a la semana, y que se apruebe el próximo año.

Su entrada en vigor será gradual: el próximo año será de transición, con la finalidad de que los centros de trabajo ajusten sus procedimientos y a partir de 2027 se reduzcan dos horas anuales, a fin de que en 2030 opere plenamente.

La presidenta Claudia Shein-baum destacó que “una vez más, los cambios en el ámbito laboral se dan por consenso, aun cuando en el sector empresarial hubo reticencias para aprobar esta reforma y en los sindicatos se planteó la exigencia de que las 40 horas se aplicaran en 2026”. Subrayó que está demostrado internacionalmente que este esquema no afecta la situación de las empresas, sino que aumenta la productividad.

Refirió que uno de los países nórdicos ya promovió la jornada laboral de 36 horas porque ha generado beneficios a las compañías. Por eso, dijo, se tomó la decisión de que fuera de manera gradual, pues no implica mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, explicó que de acuerdo con las cifras del Inegi, en el país hay 13.4 millones de empleados que tienen jornadas laborales de 48 horas. Señaló que las experiencias en el mundo y los estudios de la Organización Internacional del Trabajo señalan que la semana laboral de 40 horas aumenta la productividad, fortalece la cohesión social y genera mejoras en la salud de los trabajadores al reducir la fatiga, con lo que disminuyen los accidentes de trabajo.