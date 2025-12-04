Jared Laureles y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 3

La representación del sector obrero ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y organizaciones civiles reconocieron el incremento de 13 por ciento al salario mínimo general y aseguraron que fortalecerá al mercado interno al aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, dijeron, hay pendientes, como eliminar las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) a los sueldos más bajos y analizar la compactación que sufren los contractuales frente al mínimo.

Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, insistió en que las tablas de ISR no se han actualizado conforme a los aumentos al salario mínimo de los años recientes, lo que ocasiona que los trabajadores que ganan el mínimo lo reciben íntegro, pero quienes obtienen unos pesos más o unos pesos menos sí son sujetos de retenciones, tanto de ISR como del IMSS.

José Luis Carazo, representante del sector obrero, mencionó que otro de los pendientes es la eliminación del Monto Independiente de Recuperación, que es una cantidad en pesos que se suma al salario mínimo para ayudar a recobrar su poder adquisitivo.

En tanto, el sector privado consideró que el aumento de 13 por ciento y el acuerdo para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales de manera gradual demuestran que el consenso tripartito fortalece el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal ni causar inflación.