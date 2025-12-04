Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 3
La representación del sector obrero ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y organizaciones civiles reconocieron el incremento de 13 por ciento al salario mínimo general y aseguraron que fortalecerá al mercado interno al aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, dijeron, hay pendientes, como eliminar las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) a los sueldos más bajos y analizar la compactación que sufren los contractuales frente al mínimo.
Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, insistió en que las tablas de ISR no se han actualizado conforme a los aumentos al salario mínimo de los años recientes, lo que ocasiona que los trabajadores que ganan el mínimo lo reciben íntegro, pero quienes obtienen unos pesos más o unos pesos menos sí son sujetos de retenciones, tanto de ISR como del IMSS.
José Luis Carazo, representante del sector obrero, mencionó que otro de los pendientes es la eliminación del Monto Independiente de Recuperación, que es una cantidad en pesos que se suma al salario mínimo para ayudar a recobrar su poder adquisitivo.
En tanto, el sector privado consideró que el aumento de 13 por ciento y el acuerdo para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales de manera gradual demuestran que el consenso tripartito fortalece el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal ni causar inflación.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó que el nuevo incremento permite cubrir en su totalidad la línea de bienestar familiar, cuyo valor alcanzó en octubre pasado 9 mil 519.82 pesos mensuales –equivalentes a dos canastas alimentarias y no alimentarias–.
Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, subrayó que el aumento al minisalario no causará efecto inflacionario ni despido de trabajadores, porque la propuesta fue consultada con la Secretaría de Hacienda.
Lourdes Medina Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, comentó que el sector que representa va a cumplir con la decisión, pero será “complicado”.
Sobre el acuerdo para incorporar en la Constitución una jornada laboral de 40 horas semanales, la Coparmex celebró el anuncio, porque “se trata de un esquema progresivo”.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo reconoció la apertura del gobierno para una reforma laboral responsable y flexible.