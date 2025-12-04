Política
En 2012, la menor alza de este siglo
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 3

El aumento al salario mínimo general para el siguiente año será de 36.60 pesos, monto que es superior en comparación con los incrementos observados en sexenios pasados, como el de Felipe Calderón.

En las administraciones anteriores a 2018, la proporción de las alzas a esa remuneración fue menor, con el pretexto de causar espirales inflacionarias.

Así, 2012 se coloca como uno de los periodos donde el incremento a los mínimos fue de los más bajos en lo que va de este siglo, pues pasó de 57.46 a 59.82 pesos, es decir, 2.36 más.

Pero la evolución de esa paga no fue distinta a principios del milenio, pues mientras en el sexenio de Vicente Fox comenzó en 40.35 pesos, terminó en 48.67; con Calderón comenzó en 50.57 y concluyó en 62.33, mientras con Enrique Peña Nieto arrancó en 64.76 y finalizó en 88.36.

Si bien en este último periodo se observó mayor crecimiento, al comenzar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, política laboral que ha continuado.

