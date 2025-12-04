Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 3

El aumento al salario mínimo general para el siguiente año será de 36.60 pesos, monto que es superior en comparación con los incrementos observados en sexenios pasados, como el de Felipe Calderón.

En las administraciones anteriores a 2018, la proporción de las alzas a esa remuneración fue menor, con el pretexto de causar espirales inflacionarias.

Así, 2012 se coloca como uno de los periodos donde el incremento a los mínimos fue de los más bajos en lo que va de este siglo, pues pasó de 57.46 a 59.82 pesos, es decir, 2.36 más.