Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento de 13 por ciento al salario mínimo general a partir del primero de enero de 2026, con lo que pasa de 278.80 a 315.40 pesos diarios, lo que representa 9 mil 582.47 mensuales y una recuperación de 154.2 de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

En la Zona Libre de la Frontera Norte el incremento será de 5 por ciento. De 419.88 pesos al día asciende a 440.87; es decir, 13 mil 409.80 al mes, con lo cual se cumple el compromiso presidencial de cubrir dos canastas básicas.

En términos reales, “se trata del nivel más alto registrado por esa remuneración desde 1980, remontando lo que fue el proceso de precarización registrado durante el periodo neoliberal”, señaló Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En el caso de la frontera norte, se mantiene por arriba del máximo histórico alcanzado en 1976.

Hora y media después de que gobierno y sectores obrero y empresarial lograron el acuerdo–alrededor de las 6 de la mañana en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami)–, la Presidenta destacó que “es una muy buena noticia para todos los mexicanos”.

Descartó que este aumento tenga algún impacto en la inflación o en los precios de productos, además de que, “contrario a lo que se decía, hay más inversión extranjera”.

Apuntó que no son “ocurrencias de un día a otro, sino decisiones estudiadas, trabajadas y acordadas”.

Subrayó que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza por el aumento del salario, la disminución de precios de la canasta básica con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, el acuerdo para tener un costo máximo de la gasolina y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores.