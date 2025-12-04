Beneficiará a 8.5 millones de trabajadores
Pasa de $278.80 a 315.40 diarios // En la frontera norte subirá 5% a partir de enero de 2026
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 3
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento de 13 por ciento al salario mínimo general a partir del primero de enero de 2026, con lo que pasa de 278.80 a 315.40 pesos diarios, lo que representa 9 mil 582.47 mensuales y una recuperación de 154.2 de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.
En la Zona Libre de la Frontera Norte el incremento será de 5 por ciento. De 419.88 pesos al día asciende a 440.87; es decir, 13 mil 409.80 al mes, con lo cual se cumple el compromiso presidencial de cubrir dos canastas básicas.
En términos reales, “se trata del nivel más alto registrado por esa remuneración desde 1980, remontando lo que fue el proceso de precarización registrado durante el periodo neoliberal”, señaló Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En el caso de la frontera norte, se mantiene por arriba del máximo histórico alcanzado en 1976.
Hora y media después de que gobierno y sectores obrero y empresarial lograron el acuerdo–alrededor de las 6 de la mañana en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami)–, la Presidenta destacó que “es una muy buena noticia para todos los mexicanos”.
Descartó que este aumento tenga algún impacto en la inflación o en los precios de productos, además de que, “contrario a lo que se decía, hay más inversión extranjera”.
Apuntó que no son “ocurrencias de un día a otro, sino decisiones estudiadas, trabajadas y acordadas”.
Subrayó que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza por el aumento del salario, la disminución de precios de la canasta básica con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, el acuerdo para tener un costo máximo de la gasolina y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores.
El titular de la STPS señaló que con el aumento alcanzará para comprar 7.1 kilos de frijol, 6.5 de huevo y 14.8 de tortilla. De acuerdo con la dependencia, 8.5 millones de trabajadores serán beneficiados.
Mencionó que a partir de 2018, en la Zona Libre de la Frontera Norte quienes ganaban menos tuvieron aumentos de 204 por ciento en sus salarios, y de 115 por ciento en el resto del país.
Respeto a los pilares de la economía: CCE
Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó la apertura de gobierno, trabajadores y empresas en las negociaciones por mejorar las condiciones de los distintos grupos de población, en especial los más vulnerables.
Este tipo de diálogo, añadió, se da en el marco legal vigente, “dentro de los cauces del estado de derecho y respeto a los pilares para la economía mexicana”, entre los que citó el empleo formal, derechos de los trabajadores, estabilidad productiva, seguridad jurídica, eficiencia y desarrollo de las empresas y fuentes de empleo, entre otros.
Al anuncio acudieron Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; Reyes Soberanis, presidente del Congreso del Trabajo; Juan José Sierra Álvarez, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana; Alejandro Malagón Barragán, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales, y Luis Munguía Corella, presidente de la Conasami.