ay gente que trabaja mucho, prácticamente todos los días, en el jazz y por el jazz de estas tierras. Algunos se deslizan con cierta precaución (por los riesgos implícitos en estos quehaceres). Otros se dejan ir en intensos, asombrosos torrentes, pero con la suficiente inteligencia como para no caer nunca en el abismo. Juan Alzate es uno de estos últimos.

Independientemente de su maestría como saxofonista, compositor, improvisador y arreglista; donde las raíces del jazz y el contemporáneo y de vanguardia se despliegan como un atlas, con ese asombroso poder de improvisación que nunca insiste en las mismas rutas, Alzate domina igual las sendas de la producción, la docencia, la teoría, los conceptos y la difusión.

Teoría y práctica se intercalan en él en un instante, en medio instante. Hagamos un esfuerzo de síntesis. Los quehaceres de Juan Alzate son abundantes en todo sentido.

Después de trabajar 25 años como profesor en el Conservatorio de las Rosas, en su natal Morelia, actualmente da clases en las universidades de Guanajuato y en la Autónoma de Querétaro. En la primera, lo hace en el área de música clásica, donde la técnica instrumental formal y el repertorio académico de los diferentes saxofones son el eje central.

En Querétaro, el maestro Alzate es ya pieza fundamental en la Licenciatura de Música Popular Contemporánea. Él hace que la técnica del saxofón se oriente directamente hacia el jazz. Además, imparte la clase de Ensambles, donde ha integrado el Saxoservidores Combo Jazz, un cuarteto de saxos, donde se integran cuatro músicos extra de sección rítmica

“A diferencia de la mayoría de los cuartetos de saxofones que hay en el país –nos comenta el maestro–, éste se ha especializado en tocar arreglos de temas jazzísticos… y algunos académicos, pero son los menos, es nada más como mera disciplina. Afortunadamente, Héctor Infanzón nos ha obsequiado una composición que hizo para cuarteto de saxofones, que se llama Saxos opuestos, que está en nuestro rango, entre el jazz y lo académico.”

Las primeras semanas de 2026, estos Saxoservidores se dedicarán a concluir una serie de conciertos en varios municipios de Querétaro, en un proyecto llamado Saxoplando por Querétaro. La serie inició en noviembre pasado, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del estado.