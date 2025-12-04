C

omo es tradicional en diciembre de cada año, ayer se conoció el aumento al salario mínimo general (SMG) para 2026, consensuado entre gobierno, patrones y trabajadores: 13 por ciento en toda la República, salvo en la zona libre de la frontera norte (modalidad esta puesta en marcha por el ex presidente López Obrador), donde el alza será de 5 por ciento. Así, en el primero de los casos pasa de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras en el segundo, de 419.88 a 440.87 pesos.

Con esta decisión, el aumento acumulado del SMG en el periodo 2018-2026 es de 256.54 por ciento, contra una inflación, también acumulada, estimada en 40 por ciento en igual lapso, de tal suerte que ha sido constante la recuperación del poder adquisitivo. Así, de ubicarse ese indicador en el último escalón latinoamericano en 2018, México ahora se posiciona en el peldaño número cuatro, sólo superado por Costa Rica, Uruguay y Chile (en el último se ubica Argentina). Medido en dólares, el SMG en nuestro país pasó de 131 a 518 billetes verdes.

Como referencia, de 1992 (a la mitad del gobierno de Salinas de Gortari) a noviembre de 2018 ( cierre sexenal de Peña Nieto), el SMG se “incrementó 621.31 por ciento de forma acumulada, con una inflación en el periodo, también acumulada, de 790 por ciento, es decir, el miningreso perdió aceleradamente poder adquisitivo en términos reales, toda vez que una de las más férreas políticas públicas del régimen neoliberal fue la “contención” del ingreso obrero en todas sus modalidades.

En cambio, de 2019 a 2026, el incremento acumulado del SMG ha sido de 256.54 por ciento, con una inflación en el periodo cercana a 40 por ciento, con lo que el poder adquisitivo, en términos reales, no sólo se fortaleció, sino que rebasó con creces la marca histórica de mediados de la década de los 70 del siglo pasado.

Para contextualizar, en 1992 (en el sexenio de la “solidaridad”, con Salinas de Gortari en Los Pinos) el salario mínimo general promedió 12.25 pesos diarios (entonces, el SMG se dividía en tres áreas geográficas, con distintos niveles; en noviembre de 2012 se redujo a dos, y en 2015, a una). Y en el sexenio del “demócrata” Zedillo, quien a los mexicanos prometió “bienestar para la familia”, el SMG promedio pasó de 14.12 a 35.23 pesos diarios, un “aumento” de 150 por ciento con una inflación acumulada de 222.50 por ciento.