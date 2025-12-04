▲ La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que en el Parque Ecológico y de Reciclaje que se construye en Hidalgo, se usarán los terrenos de la fallida refinería donde Felipe Calderón dejó una barda. Foto La Jornada

al como estaba planeado, Ernestina Godoy llega a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). Su carrera, asociada al partido guinda y a la administración junto a la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, la convirtió desde un principio en una aspirante predeterminada.

Tal relación política puede tener cuando menos dos vertientes: un extraordinario apoyo para un cambio estructural verdadero en la maltrecha procuraduría-fiscalía, cuyo último operador fallido fue Alejandro Gertz Manero, o una continuidad de las prácticas facciosas que largamente han dominado tales ámbitos de procuración de justicia.

La primera vertiente podría fundarse en la dicha máxima voluntad actuante (Palacio Nacional) y en la muy publicitada alianza que la fiscala podría sostener con el jefe policiaco, García Harfuch, y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Ya hay primeros pasos en ese sentido, visibles con la instalación en cargos de la FGR de personajes relacionados con el secretario federal de seguridad.

Pero también puede suceder que el poder acumulado sirva para contener acciones judiciales contrarias al interés de la corriente políticamente dominante, en particular en la protección de personajes y temas críticos para el proceso 4T. Fallar o mediatizar, en aras de proyectos grupales, significaría una traición a los propósitos de regeneración nacional, sobre todo si se toma en cuenta el gran capital operativo institucional que el guinda ha logrado.

Dos anuncios hizo ayer la presidenta Sheinbaum: un aumento importante al salario mínimo y un “acuerdo” para dar paso dosificado, año tras año, a la jornada laboral de 40 horas, con un calendario que terminaría en el mismo 2030 en que concluirá el periodo constitucional de la presidenta.

Los anuncios, que a juicio de opositores a la 4T tendrían un tufo populista y podrían generar descomposturas económicas, se produjeron el mismo día en que sesionó el Consejo para la Promoción de Inversiones vinculadas al Plan México. Llama la atención la específica dedicatoria al neoliberalísimo Plan México. También, la ausencia en esa lista de uno de los hombres más ricos del país, Ricardo Salinas Pliego, quien está emplazado a pagar adeudos fiscales largamente litigados, a la vez que libra una guerra política, mediática y con objetivos electorales contra el proceso 4T.