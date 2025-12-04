A

l comienzo del año 2026 habrá aumentazo al salario mínimo. Para toda la República subirá 13 por ciento, a 9 mil 582 pesos con 47 centavos mensuales. Y en la frontera aumentará 5 por ciento, a 13 mil 409 pesos con 80 centavos. En una familia donde trabaja la pareja, el ingreso mensual alcanzará casi 20 mil pesos en la República y más de 26 mil en la frontera. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ingreso de una familia de clase media es de 10 mil pesos mensuales o más. El dato es importante, porque los gobiernos del ex presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum están creando una pujante clase media. Comenzaron por rescatar de la pobreza a millones de mexicanos.

Acuerdo de empresas y sindicatos

Los nuevos salarios fueron anunciados en la mañanera por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños. Habían sido acordados por sindicatos y empresarios en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que preside Luis Munguía. Atestiguando el anuncio asistieron Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; la chica maravilla, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo; Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); Octavio de la Torre, presidente de la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco); Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), y José Luis Carazo Preciado, secretario del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El mito de la inflación

Por muchos años, los salarios se mantuvieron congelados porque decían los gobiernos prianistas que si subían, también aumentarían los precios, la inflación. Incluso un presidente priísta, Carlos Salinas de Gortari, bajó los salarios. Al inicio de su sexenio se ubicaba en 7 mil 947 pesos, pero al concluir lo dejó en 14 pesos 12 centavos. Es que tomó la decisión con su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, de quitarle tres ceros a la moneda para ocultar la inflación. La presidenta Sheinbaum confirmó que con el alza del salario mínimo en 2026 no habrá un disparo inflacionario.