El derecho al agua no debe estar sujeto a la lógica de la ganancia

a nueva reforma a la Ley de Aguas en México reabre un debate histórico: quién controla un recurso que debería ser común y no mercancía. Durante décadas, el modelo neoliberal permitió que grandes corporativos cerveceros, inmobiliarios y agroindustriales acapararan el agua, mientras comunidades enteras sufrían escasez.

Convertir el agua en un insumo sujeto a la lógica de la ganancia generó no sólo desigualdad hídrica, sino un modelo económico frágil, dependiente y profundamente injusto. La economía mexicana no puede sostenerse sobre un esquema donde el capital privado maximiza utilidades a costa de territorios exhaustos.

La productividad no se mide sólo en inversión o exportaciones: también depende de ecosistemas sanos, de cuencas vivas y de comunidades que puedan decidir colectivamente sobre su futuro.Si el acceso al agua sigue subordinado a quienes pueden pagar más, el país continuará cargando con los costos sociales, ambientales y económicos del extractivismo.La reforma tendría que ir más allá de la regulación mínima y convertirse en una transformación profunda: inversión pública real, tecnificación accesible para pequeños productores, gestión democrática del agua y mecanismos de control comunitario que limiten el poder de las corporaciones.

La prioridad del consumo humano no debe ser un principio retórico, sino la base de una economía solidaria donde la vida, y no la rentabilidad, marque las reglas. Una economía verdaderamente ecológica implica romper con el viejo paradigma de “crecer a cualquier costo” y apostar por un modelo colectivo que cuide el territorio.

Raymundo Chávez Eslava

Rimas a la nueva fiscal

Que se oiga sonora porra,

tenemos nueva Fiscal,

la justicia en general,

saldrá al fin de su modorra.

Benjamín Cortés

Sobre el aumento al salario mínimo y las UMA a los jubilados

Qué bueno que aumentó el salario mínimo. Sin embargo, a los jubilados, que nos aumentan con UMA, sólo nos queda la nostalgia, pues ya ganamos menos de un salario mínimo.

Gerardo Valenzuela Valenzuela

China es un regalo para la humanidad, afirma

Erigida desde abajo y sobre toda la historia; sin guerra, conquista, ni colonialismo; humilde y modesta, le marca ruta y tiende mano a la humanidad. En el marco del 76 aniversario de la fundación de la República Popular China, la Conferencia de Entendimiento del país en Guangzhou que se realizó del 30 noviembre al 2 de diciembre, encabezada por el Partido Comunista de China (PCC) y 800 participantes del orbe, decimos: ¡Sí, eterno retorno con grandeza!