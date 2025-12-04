El derecho al agua no debe estar sujeto a la lógica de la ganancia
a nueva reforma a la Ley de Aguas en México reabre un debate histórico: quién controla un recurso que debería ser común y no mercancía. Durante décadas, el modelo neoliberal permitió que grandes corporativos cerveceros, inmobiliarios y agroindustriales acapararan el agua, mientras comunidades enteras sufrían escasez.
Convertir el agua en un insumo sujeto a la lógica de la ganancia generó no sólo desigualdad hídrica, sino un modelo económico frágil, dependiente y profundamente injusto. La economía mexicana no puede sostenerse sobre un esquema donde el capital privado maximiza utilidades a costa de territorios exhaustos.
La productividad no se mide sólo en inversión o exportaciones: también depende de ecosistemas sanos, de cuencas vivas y de comunidades que puedan decidir colectivamente sobre su futuro.Si el acceso al agua sigue subordinado a quienes pueden pagar más, el país continuará cargando con los costos sociales, ambientales y económicos del extractivismo.La reforma tendría que ir más allá de la regulación mínima y convertirse en una transformación profunda: inversión pública real, tecnificación accesible para pequeños productores, gestión democrática del agua y mecanismos de control comunitario que limiten el poder de las corporaciones.
La prioridad del consumo humano no debe ser un principio retórico, sino la base de una economía solidaria donde la vida, y no la rentabilidad, marque las reglas. Una economía verdaderamente ecológica implica romper con el viejo paradigma de “crecer a cualquier costo” y apostar por un modelo colectivo que cuide el territorio.
Raymundo Chávez Eslava
Rimas a la nueva fiscal
Que se oiga sonora porra,
tenemos nueva Fiscal,
la justicia en general,
saldrá al fin de su modorra.
Benjamín Cortés
Sobre el aumento al salario mínimo y las UMA a los jubilados
Qué bueno que aumentó el salario mínimo. Sin embargo, a los jubilados, que nos aumentan con UMA, sólo nos queda la nostalgia, pues ya ganamos menos de un salario mínimo.
Gerardo Valenzuela Valenzuela
China es un regalo para la humanidad, afirma
Erigida desde abajo y sobre toda la historia; sin guerra, conquista, ni colonialismo; humilde y modesta, le marca ruta y tiende mano a la humanidad. En el marco del 76 aniversario de la fundación de la República Popular China, la Conferencia de Entendimiento del país en Guangzhou que se realizó del 30 noviembre al 2 de diciembre, encabezada por el Partido Comunista de China (PCC) y 800 participantes del orbe, decimos: ¡Sí, eterno retorno con grandeza!
Por si las despistadas dudas, en la conferencia el especialista mexicano en geopolítica Alfredo Jalife-Rahme refrendó su evidente desarrollo científico y tecnológico, con un crecimiento de agregado económico de 7.3 a 19.8 billones entre 2012 y 2025; un ahorro energético, vía fuentes renovables, de 60 por ciento, con miras a 80 por ciento, y 800 millones rescatados de la pobreza.
A lo anterior se suman sus avances en inteligencia artificial, rubro que lidera sobre Estados Unidos; en salud preventiva y control de natalidad que proyectan la expectativa de vida en 80 años, así como el plan quinquenal metacientífico, liderado por el presidente Xi Jinping.
China es un regalo para la esperanza de la humanidad.
Mientras, el reducido presidente estadunidense, Donald Trump, anda de huachicolero en Venezuela. La ruta de la seda ya es tianguis mundial. Todos los caminos llevan y regresan a Pekin. El tiro de gracia se ríe.
Ismael Cano Moreno
Solicitan apoyo para medicamentos
Mi esposa y yo radicamos en Tepic, Nayarit. Estamos incluidos en el Censo de Salud y Bienestar. Hace algunos meses nos visitó una enfermera del programa Salud Casa por Casa. Cumplió con el protocolo establecido y se comprometió a regresar en octubre, pero no ha vuelto. Solicitamos apoyo para recibir nuestros medicamentos, que son de alto costo.
La enfermera se comprometió a proporcionarnos la receta, pero tampoco se cumplió. Ahora, con el Programa Farmacias del Bienestar, espero que los servidores públicos honren las valiosas promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum a los adultos mayores.
Francisco Javier Sandoval Torres
