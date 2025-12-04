Afp

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 27

Bruselas. La ex jefa de política exterior de la Unión Europea (UE) Federica Mogherini enfrenta acusaciones de corrupción junto con otras dos personas arrestadas esta semana como parte de una investigación por fraude, informó ayer la fiscalía europea. Las autoridades en Bélgica realizaron los arrestos el martes, tras allanar las oficinas del servicio diplomático de la UE en Bruselas y un colegio en Brujas. Mogherini dirigió el servicio exterior de la UE de 2014 a 2019 y ahora es rectora del Colegio de Europa. La fiscalía indicó en un comunicado que Mogherini y un integrante destacado del personal del Colegio de Europa fueron detenidos a instancias de la institución, así como un alto funcionario de la Comisión Europea.