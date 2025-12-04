Mundo
Retorno gradual de electricidad en Cuba
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 27

La Habana. La energía eléctrica regresaba gradualmente ayer al oeste de Cuba, principalmente en La Habana, luego de una avería en la red que dejó a oscuras a millones de personas en la isla, que hace dos años sufre apagones recurrentes. La Unión Eléctrica de Cuba informó que logró interconectar los circuitos afectados, aunque el servicio sería restablecido paulatinamente. Cinco provincias sufrieron una desconexión debido a un corte en una línea de transmisión entre dos centrales eléctricas, lo que provocó una sobrecarga en una parte de la red. En La Habana, más de 50 por ciento de sus 1.7 millones de habitantes había recuperado el servicio, precisó la UNE.

