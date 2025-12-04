Sputnik

Jueves 4 de diciembre de 2025

Moscú. El canciller chino, Wang Yi, declaró que China y Francia, como países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, deben defender conjuntamente los resultados de la victoria, informó la cancillería del país asiático. Wang se reunió ayer con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, en Pekín. “China y Francia son países vencedores de la Segunda Guerra Mundial y deben defender conjuntamente los resultados de la victoria, conquistada con sangre común, sin permitir nunca que Japón utilice la cuestión de Taiwán para crear problemas o repetir los errores de la historia”. En respuesta, Barrot subrayó que Francia se adhiere firmemente a la política de “una sola China”, agradeció “sus esfuerzos positivos” y expresó su confianza en que la visita del presidente Emmanuel Macron, quien llegó a Pekín, sea fructífera.