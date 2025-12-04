Afp

Beirut. Representantes civiles de Israel y Líbano mantuvieron ayer sus primeros contactos directos en más de 40 años, en virtud del acuerdo de alto el fuego entre Tel Aviv y el movimiento Hezbollah. Sin embargo, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, aseguró que su país estaba “lejos de la normalización diplomática o las relaciones económicas con Israel”, a pesar de las negociaciones directas entre ambos países para reducir las tensiones.

Agregó que esta reunión no equivalía a conversaciones de paz más amplias entre las dos naciones, que oficialmente siguen en estado de guerra.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Naqura, cerca de la frontera con Israel, como parte del mecanismo para supervisar el alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024.

Hasta ahora, Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas, enviaban militares como representantes en sus reuniones con esta fuerza de la ONU.

La delegación libanesa estuvo encabezada por el ex embajador en Estados Unidos, Simon Karam, y la israelí por Uri Resnick, del Consejo de Seguridad Nacional de Israel.