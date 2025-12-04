Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 27
Beirut. Representantes civiles de Israel y Líbano mantuvieron ayer sus primeros contactos directos en más de 40 años, en virtud del acuerdo de alto el fuego entre Tel Aviv y el movimiento Hezbollah. Sin embargo, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, aseguró que su país estaba “lejos de la normalización diplomática o las relaciones económicas con Israel”, a pesar de las negociaciones directas entre ambos países para reducir las tensiones.
Agregó que esta reunión no equivalía a conversaciones de paz más amplias entre las dos naciones, que oficialmente siguen en estado de guerra.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Naqura, cerca de la frontera con Israel, como parte del mecanismo para supervisar el alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024.
Hasta ahora, Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas, enviaban militares como representantes en sus reuniones con esta fuerza de la ONU.
La delegación libanesa estuvo encabezada por el ex embajador en Estados Unidos, Simon Karam, y la israelí por Uri Resnick, del Consejo de Seguridad Nacional de Israel.
Posible cooperación
“La reunión se desarrolló en un ambiente positivo y se acordó elaborar ideas para promover una posible cooperación económica entre Israel y Líbano”, indicó la oficina del primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu.
Salam afirmó que el objetivo de este tipo de reuniones es lograr “el cese de las hostilidades (y) la retirada total de Israel” del territorio libanés, donde el ejército de ese país mantiene posiciones en el sur.
La embajada de Estados Unidos en Beirut comentó que Morgan Ortagus, su enviada especial para Líbano, también asistió al encuentro.
Washington ha estado ejerciendo presión sobre Líbano para que desarme a la influyente milicia de Hezbollah, apoyada por Irán.
Estados Unidos ha promovido conversaciones directas entre los dos países vecinos para estabilizar la región y debilitar aún más a Hezbollah.
El anuncio de los contactos de ayer se produce días después del primer aniversario del inicio de un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbollah, el 27 de noviembre de 2024.