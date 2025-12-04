▲ Una maestra da clases a pequeños en un campamento de refugiados palestinos en Gaza, en un intento por reanudar su actividades con un frágil alto el fuego en la zona. Foto Afp

Sputnik, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 27

Jan Younis. Al menos cinco personas murieron, incluidos dos niños, en un ataque perpetrado anoche por el ejército de Israel contra una tienda de campaña en un campamento de desplazados en Al Mawasi, cerca de un hospital en Jan Younis, en el sur de la franja de Gaza.

Entre los fallecidos hay dos niños –de 8 y 10 años–, mientras el resto de las víctimas tenían entre 30 y 46, además de un número no precisado de heridos, informó el diario palestino Filastín, afín a Hamas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que el ataque fue en represalia a una emboscada de combatientes de Hamas en Rafah, al sur de Gaza, donde sus tropas fueron presuntamente atacadas por varios combatientes que salieron de un túnel, reportó The Times of Israel.

Por su parte, Hamas señaló que el bombardeo en el campamento de Al Mawasi “constituye un claro crimen de guerra y un flagrante incumplimiento del acuerdo de alto el fuego”, al tiempo que responsabilizó a Israel “de las repercusiones de esta escalada”.

Llamó a los mediadores y a los estados garantes para que “la frenen e impidan” que el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, “y su gobierno extremista eludan sus obligaciones en virtud del acuerdo, incluyendo el cese del bombardeo de civiles y zonas residenciales”.

Egipto niega salida de palestinos

Por otra parte, Israel anunció que los habitantes de Gaza podrán salir hacia Egipto “en los próximos días”, en coordinación con el gobierno de ese país, aunque El Cairo lo desmintió y pidió la apertura en ambas direcciones.

El coordinador de actividades gubernamentales de Israel en los territorios afirmó que los palestinos podrán salir de la franja por medio del cruce de Rafah, en coordinación con Egipto, tras la aprobación de las fuerzas de seguridad israelíes y bajo la supervisión de una delegación de la Unión Europea, un mecanismo similar al activado en enero.