Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 26

Tegucigalpa. El candidato conservador y anticomunista del Partido Liberal, Salvador Nasralla, mantenía el miércoles una ligera ventaja en las elecciones presidenciales de Honduras sobre su más cercano perseguidor, el contendiente del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadunidense, Donald Trump.

La transmisión de votos volvió a detenerse por la tarde, cuatro días después de que el país centroamericano fue a las urnas en unos comicios muy disputados y empañados por los retrasos en el conteo de sufragios y acusaciones de fraude.

Nasralla, un presentador de televisión de 72 años, sumaba 40.22 por ciento de los votos, una ventaja de unos 13 mil 886 sufragios sobre Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa de 67 años, que cosechaba 39.71 por ciento de las preferencias, según resultados oficiales con 80.26 por ciento de las actas transmitidas.