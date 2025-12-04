▲ Simpatizantes del Partido Liberal de Honduras se congregaron el lunes afuera del consejo electoral, en Tegucigalpa, con el deseo de que su candidato gane el conteo de votos. Foto Ap

Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 26

Entre las columnas formadas por miles de hondureños que caminaban las interminables carreteras de México a la par de otros miles de migrantes salvadoreños y guatemaltecos –literalmente desde el río Suchiate, en Chiapas, hasta la garita de El Chaparral, en Tijuana, trayecto que recorrieron las históricas caravanas de 2018 y 2019–, de tanto en tanto se alzaba una consigna que sólo para los catrachos tenía sentido. Y ellos eran mayoría en el gigantesco éxodo.

–¡Fuera JOH! ¡Fuera JOH!

JOH son las siglas del nombre del ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Hasta ayer estuvo preso en un penal de Hazelton, Virginia, extraditado por cargos de narcotráfico apenas semanas después de dejar la presidencia en 2022 y declarado culpable. Fue indultado por Donald Trump a pesar de que un tribunal de Nueva York, la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglás en inglés) y el Departamento de Justicia estadunidense probaron en 2024 su responsabilidad en el trasiego de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos (pasando por territorio mexicano). Hoy está libre.

Su fuerza política es el derechista Partido Nacional, que abandera ahora a Nasry Asfura, quien disputa un desempate técnico con su rival Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por la presidencia.

En 2018 los sectores populares de Honduras repudiaban a JOH porque había hecho inhabitable su país para la gente pobre, a merced de los grupos criminales que invadieron todos los rincones e impusieron su ley, convirtiéndolo en una de las naciones con mayor número de asesinatos violentos en el mundo.

Cerca un millón de hondureños habían emigrado hasta 2020, casi 10 por ciento de la población. Las remesas hechas por estos migrantes constituyen 27 por ciento del producto interno bruto de esa nación centroamericana. Más de 30 mil originarios de ese país han sido deportados de Estados Unidos en las recientes batidas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Esa etapa del pasado –violenta, con una oligarquía voraz y cómplice de narcotraficantes– vuelve al presente hondureño.

Lo que observadores pasaron por alto

El domingo 30 de noviembre un nutrido cuerpo de observadores internacionales se desplegó por el territorio de Honduras para fiscalizar el proceso electoral. Su exigencia principal, y en particular de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue el juego limpio y libre de intervenciones externas.

Transcurrida la jornada electoral, avalaron la corrección de los comicios presidenciales y legislativos en los que el proyecto progresista de Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, resultó el gran derrotado.

Todos pasaron por alto la acción injerencista más visible y determinante que vivió la elección de Honduras. Horas antes del arranque de las elecciones del domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio tres golpes en la mesa que alteraron por completo el tablero político hondureño. Primero expresó –con todo el peso de su poderío– su apoyo al candidato de la derecha Nasry Asfura, del partido que desde hace décadas representa los intereses de la inamovible oligarquía y que en las encuestas prelectorales no tenía el camino despejado.

“Tenemos tanta confianza en él…lo apoyaremos con todo el potencial para asegurar su éxito”, escribió el mandatario estadunidense en su cuenta de Truth Social. De Rixi Moncada, la ex ministra de Defensa en el gobierno de Xiomara Castro, Trump mencionó que “Fidel Castro es su ídolo” y remató: “no puedo trabajar con ella y los comunistas”. También declaró que suspendería toda cooperación con Honduras si ganaba el oficialismo.