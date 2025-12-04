Prensa Latina y Ap

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 25

Buenos Aires

Mejor organizados que cuando comenzaron sus espontáneas Marchas de la Dignidad, miles de jubilados volvieron a manifestarse ayer frente al Congreso de Argentina y en la ciudad bonaerense de Tandil.

Antes de que los “viejos”, como se les llama afectuosamente, se manifestaran a las 16 horas y enfrentaran a las fuerzas de seguridad, cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial protagonizaron una protesta en la avenida General Paz a la altura de Constituyentes, donde fueron duramente reprimidos.

Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron con bastonazos y gas pimienta a los manifestantes entre los que hubo dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado, incluido su secretario general, Rodolfo Aguiar, quien advirtió: “quieren volver a prender la motosierra en el Estado y no lo vamos dejar. Acá estamos y seguiremos pelando hasta el último aliento”.