Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 25
Buenos Aires
Mejor organizados que cuando comenzaron sus espontáneas Marchas de la Dignidad, miles de jubilados volvieron a manifestarse ayer frente al Congreso de Argentina y en la ciudad bonaerense de Tandil.
Antes de que los “viejos”, como se les llama afectuosamente, se manifestaran a las 16 horas y enfrentaran a las fuerzas de seguridad, cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial protagonizaron una protesta en la avenida General Paz a la altura de Constituyentes, donde fueron duramente reprimidos.
Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron con bastonazos y gas pimienta a los manifestantes entre los que hubo dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado, incluido su secretario general, Rodolfo Aguiar, quien advirtió: “quieren volver a prender la motosierra en el Estado y no lo vamos dejar. Acá estamos y seguiremos pelando hasta el último aliento”.
Frente al Congreso donde ayer juraron los 127 nuevos diputados, de los que 95 integran el bloque oficialista, lo que facilitará impulsar la agenda de recortes de Milei, los jubilados insistieron en su reclamo de aumento de las jubilaciones y pensiones, y una vez más fueron reprimidos, en algunos momentos de manera violenta.