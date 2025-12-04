▲ El Departamento de Seguridad Nacional estadunidense realizó ayer los primeros arrestos en la famosa ciudad de Luisiana. Foto Afp

Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 25

Nueva Orleans. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lanzó ayer un operativo en Nueva Orleans, Luisiana, para arrestar a migrantes y “criminales violentos” que entraron sin documentos al país, como parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

El DHS precisó en un comunicado que dicha operación será “dirigida contra inmigrantes irregulares con antecedentes criminales que están en libertad, debido a las políticas de santuario” adoptadas por las autoridades demócratas de Nueva Orleans.

Las políticas denominadas “de santuario”, adoptadas por numerosos estados y ciudades demócratas, consisten en limitar estrictamente la colaboración entre las fuerzas del orden locales y la policía federal de inmigración para proteger a los migrantes irregulares de posibles deportaciones.

El mandatario republicano reiteró esta semana su intención de enviar elementos de la Guardia Nacional a Nueva Orleans, como ya lo ha hecho desde junio en Los Ángeles, Washington y Memphis, en contra de la opinión de los gobiernos demócratas locales. Trump afirmó haber recibido una llamada del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, en la que éste solicitó ayuda.