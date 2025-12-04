Ap

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 25

Bogotá. La familia de un colombiano que alega su desaparición en el Caribe presentó la primera denuncia formal contra Estados Unidos por la presunta ejecución extrajudicial del hombre, que habría sido víctima de un ataque contra un bote, señalado por Washington de transportar drogas.

La denuncia por la muerte de Alejandro Carranza Medina, de 42 años, fue presentada el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas decisiones derivan en recomendaciones, pero no en acciones vinculantes, dado que Estados Unidos no reconoce al tribunal asociado a ese organismo.

El abogado estadunidense Daniel Kovalik, quien actuó en representación de la familia, aseguró ayer a The Associated Press que no han descartado una demanda ante un tribunal de Estados Unidos, pero significaría mayores obstáculos para obtener resultados, por lo que decidieron acudir a la CIDH y esperan que funcione en esos casos.

“Utilizamos las vías a nuestro alcance y creemos que una decisión a nuestro favor, combinada con la presión pública, puede lograr esa compensación (para la familia) y también poner fin a las matanzas en el Caribe”, afirmó Kovalik en una entrevista virtual desde Pittsburgh, Pennsylvania.

Estados Unidos comenzó en septiembre los ataques letales contra embarcaciones bajo la acusación, sin presentar pruebas, de que transportaban drogas, luego de desplegar sus capacidades militares en aguas del Caribe. Desde entonces, más de 80 personas han muerto en las embestidas del Pentágono en el Caribe y el Pacífico oriental.

Los bombardeos con misiles ejecutados por las fuerzas estadunidenses han sido objeto de cuestionamientos legales de parte de organizaciones de derechos humanos y de algunos congresistas en Washington. La CIDH manifestó antier su preocupación por estas ofensivas e instó a Estados Unidos a garantizar el respeto a las garantías de las personas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado los ataques de “asesinatos” y criticado el uso desproporcionado de la fuerza para hacer operativos de interdicción de drogas. Fue quien denunció que había habitantes de su país entre los atacados y luego secundó la denuncia sobre la muerte de Carranza, a quien describió como un pescador de la ciudad caribeña de Santa Marta.

Salió a capturar atunes

La demanda ante la CIDH, que fue divulgada antier por el medio The Guardian, detalla que el 15 de septiembre Estados Unidos “bombardeó la embarcación” de Carranza cuando navegaba en el Caribe frente a la costa colombiana.