Ap

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 24

Washington. El organismo de control del Pentágono encontró que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, puso en riesgo a militares estadunidenses al usar la aplicación de mensajería Signal para transmitir información sensible de un ataque contra los hutíes de Yemen, informaron ayer dos personas familiarizadas con el tema.

Hegseth tiene la autoridad para desclasificar material y el informe no encontró que lo hiciera de manera inapropiada, según una de las personas conocedoras del asunto que habló bajo condición de anonimato.

Añadió que el informe concluyó que Hegseth violó la política del Pentágono al usar su dispositivo personal para asuntos oficiales y recomendó dar mejor capacitación a todos los funcionarios del Pentágono.

Hegseth se negó a participar en una entrevista con el inspector general del Pentágono, pero proporcionó una declaración escrita, reveló la fuente. El secretario de Guerra afirmó que se le permitía desclasificar información según lo considerara adecuado y sólo comunicó detalles que no ponían en peligro la misión.

Los hallazgos iniciales aumentaron la presión contra el ex presentador de Fox News Channel después de que los legisladores solicitaron una investigación independiente sobre su uso de la aplicación comercialmente disponible.

En al menos dos chats separados de Signal, Hegseth proporcionó los tiempos exactos del despegue de aviones y el lanzamiento de bombas, antes de que los militares estuvieran en el aire.

El uso de la aplicación por Hegseth salió a la luz cuando el periodista Jeffrey Goldberg, de The Atlantic, fue agregado inadvertidamente a una cadena de mensajes de Signal por el entonces asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Incluía al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio; a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y a otros, reunidos para discutir las operaciones militares del 15 de marzo contra los hutíes, respaldados por Irán.