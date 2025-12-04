Utilizó un dispositivo personal para asuntos oficiales: resalta informe
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 24
Washington. El organismo de control del Pentágono encontró que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, puso en riesgo a militares estadunidenses al usar la aplicación de mensajería Signal para transmitir información sensible de un ataque contra los hutíes de Yemen, informaron ayer dos personas familiarizadas con el tema.
Hegseth tiene la autoridad para desclasificar material y el informe no encontró que lo hiciera de manera inapropiada, según una de las personas conocedoras del asunto que habló bajo condición de anonimato.
Añadió que el informe concluyó que Hegseth violó la política del Pentágono al usar su dispositivo personal para asuntos oficiales y recomendó dar mejor capacitación a todos los funcionarios del Pentágono.
Hegseth se negó a participar en una entrevista con el inspector general del Pentágono, pero proporcionó una declaración escrita, reveló la fuente. El secretario de Guerra afirmó que se le permitía desclasificar información según lo considerara adecuado y sólo comunicó detalles que no ponían en peligro la misión.
Los hallazgos iniciales aumentaron la presión contra el ex presentador de Fox News Channel después de que los legisladores solicitaron una investigación independiente sobre su uso de la aplicación comercialmente disponible.
En al menos dos chats separados de Signal, Hegseth proporcionó los tiempos exactos del despegue de aviones y el lanzamiento de bombas, antes de que los militares estuvieran en el aire.
El uso de la aplicación por Hegseth salió a la luz cuando el periodista Jeffrey Goldberg, de The Atlantic, fue agregado inadvertidamente a una cadena de mensajes de Signal por el entonces asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Incluía al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio; a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y a otros, reunidos para discutir las operaciones militares del 15 de marzo contra los hutíes, respaldados por Irán.
Hegseth había creado otro chat de Signal con 13 personas que incluía a su esposa y hermano, donde compartió detalles similares del mismo ataque, informó The Associated Press.
Hegseth ha dicho anteriormente que ninguno de los datos compartidos en los chats estaba clasificada. Múltiples funcionarios militares actuales y anteriores han dicho a la Ap que no hay forma en que detalles tan específicos fueran aceptables para incluir en un dispositivo no seguro.
La revisión fue entregada a los legisladores, quienes pudieron revisar el informe en una instalación clasificada en el Capitolio. Se esperaba que una versión parcialmente redactada del informe se publique esta semana.
Hegseth expresó que veía la investigación como un ejercicio partidista y no confiaba en el inspector general, según una de las personas familiarizadas con los hallazgos del informe. La revisión tuvo que basarse en capturas de pantalla del chat de Signal publicadas por The Atlantic porque Hegseth no pudo proporcionar más que un pequeño puñado de sus mensajes en esa aplicación, reveló la fuente.