Precisa el magnate que dijo sólo un par de cosas
Fue iniciada desde la Casa Blanca al Palacio de Miraflores, detalla el venezolano // Legisladores indagan si el ejército estadunidense ordenó segundo ataque a lancha para matar sobrevivientes
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 24
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó ayer que sostuvo una llamada con su homólogo estadunidense, Donald Trump, hace 10 días, y señaló que se produjo en un tono “cordial” y que fue iniciada desde la Casa Blanca al palacio de Miraflores, sin dar más detalles en medio de la más reciente crisis entre Caracas y Washington.
Desde agosto Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, con el argumento de combatir el tráfico de drogas en la región, pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.
“Conversé con el mandatario de Estados Unidos. Puedo decir que la charla fue en un tono de respeto, incluso puedo decir que fue cordial entre presidentes”, detalló Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.
“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró el gobernante venezolano.
Trump confirmó el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles tampoco. “No diría que salió bien ni mal”, expresó el jefe de la Casa Blanca entonces.
Ayer, el republicano aseguró que su conversación con Maduro fue breve: “le dije sólo un par de cosas. Es mucho más que una campaña de presión”, afirmó.
Horas antes, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien antier conversó por teléfono con el magnate republicano, afirmó que su comunicación fue “muy positiva” y agregó que en privado su par estadunidense es una persona diferente a la que proyecta en los medios de comunicación.
“Cada vez que hablo con Trump me sorprendo. Porque muchas veces se ve en televisión muy nervioso. En las conversaciones personales es otra persona…Tenemos dos Trump: el de la televisión y el de los diálogos de frente”, afirmó.
El Pentágono, bajo la mira
El Pentágono sabía que había sobrevivientes después de un ataque en septiembre contra un barco con el argumento, sin pruebas, de que transportaba drogas en el Caribe, y el ejército estadunidense aún así llevó a cabo un bombardeo de seguimiento, afirmaron ayer dos personas familiarizadas con el tema, citadas por Ap.
Lo que aún no está claro es quién ordenó los ataques y si el secretario de Guerra, Pete Hegseth, estuvo involucrado en la decisión.
La justificación del segundo ataque fue que “era necesario hundir el buque”, detallaron los informantes, quienes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a discutir el asunto públicamente.
Estados Unidos inició en septiembre los ataques letales contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en lo que calificó de combate contra narcotraficantes, luego de desplegar sus capacidades militares en el Caribe. Desde entonces, más de 80 personas han sido asesinadas.
Congresistas de los partidos Demócrata y Republicano abrieron investigaciones sobre informes de que ese segundo ataque mató a sobrevivientes después de que trascendió que Hegseth emitió una orden verbal de “matar a todos”.
Presencia islámica
El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, aseguró que Irán y la milicia libanesa Hezbollah tienen presencia en países de América Latina, en particular en Venezuela, lo que supone un “riesgo” para la seguridad de Estados Unidos.
El ejército colombiano incautó 1.6 toneladas de cocaína en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, informó Caracol Radio. Capturó a tres ciudadanos locales y un jamaiquino.
El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció que su teléfono fue intervenido con el software espía Pegasus fabricado por la firma israelí NSO.