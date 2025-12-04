▲ La flota del portaviones estadunidense Iwo Jima realizó vuelos nocturnos sobre el mar Caribe. Foto de la Marina de Estados Unidos tomada de X

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó ayer que sostuvo una llamada con su homólogo estadunidense, Donald Trump, hace 10 días, y señaló que se produjo en un tono “cordial” y que fue iniciada desde la Casa Blanca al palacio de Miraflores, sin dar más detalles en medio de la más reciente crisis entre Caracas y Washington.

Desde agosto Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, con el argumento de combatir el tráfico de drogas en la región, pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

“Conversé con el mandatario de Estados Unidos. Puedo decir que la charla fue en un tono de respeto, incluso puedo decir que fue cordial entre presidentes”, detalló Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró el gobernante venezolano.

Trump confirmó el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles tampoco. “No diría que salió bien ni mal”, expresó el jefe de la Casa Blanca entonces.

Ayer, el republicano aseguró que su conversación con Maduro fue breve: “le dije sólo un par de cosas. Es mucho más que una campaña de presión”, afirmó.

Horas antes, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien antier conversó por teléfono con el magnate republicano, afirmó que su comunicación fue “muy positiva” y agregó que en privado su par estadunidense es una persona diferente a la que proyecta en los medios de comunicación.

“Cada vez que hablo con Trump me sorprendo. Porque muchas veces se ve en televisión muy nervioso. En las conversaciones personales es otra persona…Tenemos dos Trump: el de la televisión y el de los diálogos de frente”, afirmó.