Difundirá irregularidades de Martín Aguilar Sánchez
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 30
Xalapa, Ver., La Red por la Legalidad UV llamó al Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana para destituir al rector Martín Aguilar Sánchez, así como a quienes conforman la Junta de Gobierno.
Miembros de la organización, creada por alumnos, docentes, personal técnico y otros integrantes de la comunidad universitaria para oponerse a la ampliación de mandato de Aguilar Sánchez, aseguraron que éste ocupa la rectoría de manera espuria, con el apoyo de la actual Junta de Gobierno, misma que debería renovarse e instaurar un interinato que se encargue temporalmente de encabezar a la UV.
En una carta abierta dirigida a las consejeras y consejeros universitarios, la Red por la Legalidad advirtió que está próxima una sesión del CUG, por lo que considera que es la oportunidad de evidenciar los malos manejos, irregularidades e ilegalidades en los que Martín Aguilar ha incurrido.
“Les pedimos respetuosamente comportarse a la altura. Ustedes han sido designados por sus comunidades para representarlos y defender a la universidad, no para respaldar a un tirano. Les pedimos defender la legislación que estructura y da sentido a nuestra organización académica”, señaló.
El conflicto dentro de la máxima casa de estudios de Veracruz fue originado por una prórroga otorgada a Aguilar Sánchez para continuar en la rectoría durante cuatro años más, tras haber concluido el periodo al que fue designado originalmente, de 2021 a 2025.
La Junta de Gobierno autorizó dicho procedimiento sin que el rector se sometiera a una elección abierta y transparente, con la cual se pudiera confrontar su proyecto ante otros postulantes.
Esto generó molestia entre alumnos, docentes, personal técnico y otros integrantes de la comunidad universitaria, quienes señalan que la ampliación de mandato hasta 2029 vulneró la legalidad de la UV, y arriesgó a toda la institución.
Aunado a ello, muchos consideran que el periodo anterior de cuatro años de Aguilar Sánchez se caracterizó por ser una gestión mediocre, sin políticas de investigación ni de docencia, en la que predominó un comportamiento inercial de la difusión cultural, entre otros problemas.
Además carece “de un referente legal, el doctor Aguilar enfrenta una crisis de legitimidad, (…) la universidad en muchos indicadores presenta serios problemas de involución”, se añadió en la carta abierta.