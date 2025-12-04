Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 30

Xalapa, Ver., La Red por la Legalidad UV llamó al Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana para destituir al rector Martín Aguilar Sánchez, así como a quienes conforman la Junta de Gobierno.

Miembros de la organización, creada por alumnos, docentes, personal técnico y otros integrantes de la comunidad universitaria para oponerse a la ampliación de mandato de Aguilar Sánchez, aseguraron que éste ocupa la rectoría de manera espuria, con el apoyo de la actual Junta de Gobierno, misma que debería renovarse e instaurar un interinato que se encargue temporalmente de encabezar a la UV.

En una carta abierta dirigida a las consejeras y consejeros universitarios, la Red por la Legalidad advirtió que está próxima una sesión del CUG, por lo que considera que es la oportunidad de evidenciar los malos manejos, irregularidades e ilegalidades en los que Martín Aguilar ha incurrido.

“Les pedimos respetuosamente comportarse a la altura. Ustedes han sido designados por sus comunidades para representarlos y defender a la universidad, no para respaldar a un tirano. Les pedimos defender la legislación que estructura y da sentido a nuestra organización académica”, señaló.