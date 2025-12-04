Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 29

Toluca, Méx., El secretario de Finanzas del estado de México, Óscar Flores Jiménez, afirmó que es “complicadísimo” cancelar o rescindir los contratos que las administraciones pasadas firmaron con particulares para el mantenimiento de vialidades y carreteras, bajo los esquemas de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público-Privadas (APP), que representan un gasto anual superior a los 2 mil millones de pesos para la entidad.

El funcionario aseveró que una operación de este tipo es inviable jurídica, administrativa y financieramente debido a la redacción que blinda los acuerdos; lo anterior a pesar de que los diputados de Morena y PT han solicitado finalizarlos.

No obstante, Flores Jiménez dijo que hay mesas de trabajo con especialistas para ver de qué forma se puede llegar a un resolución con los concesionarios para disminuir los pagos o el plazo de los convenios sin que sea oneroso para la hacienda estatal.

Servicios por 25 años

En 2010, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se firmaron los contratos de PPS para que una empresa le diera mantenimiento a las vialidades y carreteras por 25 años, y se paga una contraprestación mensual para que estén en óptimas condiciones.