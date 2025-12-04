Otras “opciones” son dedicarse al comercio ambulante, la fábrica o de plano a delinquir
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 29
Puebla, Pue., El abandono de 400 mil hectáreas de tierras de temporal en el estado de Puebla provocó que habitantes de esas regiones busquen oportunidades fuera de sus pueblos, migren a Estados Unidos o incurran en actividades ilícitas como el huachicol, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.
Durante su conferencia matutina, el mandatario estatal expuso este martes que al quedar el campo desatendido, otras opciones para labriegos son dedicarse “a la fábrica, al ambulantaje, a la delincuencia algunos”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo dio a conocer que en el tercer trimestre de este año, 103 mil 219 poblanos dejaron sus labores en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Esto es, de 620 mil 354 personas ocupadas en esas tareas hay únicamente 517 mil 135.
Alejandro Armenta informó que para contrarrestar esta situación y buscar la “reactivación económica” y la “riqueza comunitaria”, la administración estatal que encabeza implementa un programa de apoyo integral que incluye módulos de maquinaria y suministros, así como equipamiento tecnológico.
“En Puebla hay 700 mil hectáreas de temporal, de los cuales 400 mil están tiradas (abandonadas), y con la compra de maquinaria ya llegamos a 60 mil hectáreas”, precisó.
El morenista detalló que se adquirió maquinaria para barbecho, rastra y surcado, además de semilla y abono. Agregó que también se cubre el pago de combustible.
Armenta Mier destacó que en este año se compraron 370 equipos que incluyen drones, tractores, sembradoras y cosechadoras de última generación. La meta es adquirir mil 500 equipos para 2026, añadió.
Acotó igualmente que al momento se cuenta con 17 módulos de maquinaria y 26 micromódulos, mientras que para el próximo año se proyectan adquirir cuatro por cada una de las 27 microrregiones que componen a la entidad.
El gobernador resaltó la eficiencia de los nuevos equipos, y mencionó como ejemplo que con el uso de drones se puede fumigar una hectárea en una hora, a diferencia de los métodos manuales que toman días.
Sostuvo que estos drones se hallan equipados con videocámaras de tecnología avanzada para identificar enfermedades en la tierra y cultivos, permitiendo aplicar la fórmula necesaria de manera precisa.
Expuso que el objetivo final es que el agricultor asegure su cosecha para el consumo familiar, y que el excedente pueda venderlo para obtener ingresos que lo ayuden a salir de la pobreza alimentaria.
“El sueño de la Cuarta Transformación en el campo es que se siembren las 400 mil hectáreas (al momento ociosas), y que ese hermano campesino levante una cosecha, una media cosecha de trigo, haba, sorgo, maíz, que salga de la pobreza alimentaria y el excedente lo lleve al tianguis”, concluyó.