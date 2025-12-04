Yadira Llaven Anzures

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 29

Puebla, Pue., El abandono de 400 mil hectáreas de tierras de temporal en el estado de Puebla provocó que habitantes de esas regiones busquen oportunidades fuera de sus pueblos, migren a Estados Unidos o incurran en actividades ilícitas como el huachicol, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante su conferencia matutina, el mandatario estatal expuso este martes que al quedar el campo desatendido, otras opciones para labriegos son dedicarse “a la fábrica, al ambulantaje, a la delincuencia algunos”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo dio a conocer que en el tercer trimestre de este año, 103 mil 219 poblanos dejaron sus labores en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Esto es, de 620 mil 354 personas ocupadas en esas tareas hay únicamente 517 mil 135.

Alejandro Armenta informó que para contrarrestar esta situación y buscar la “reactivación económica” y la “riqueza comunitaria”, la administración estatal que encabeza implementa un programa de apoyo integral que incluye módulos de maquinaria y suministros, así como equipamiento tecnológico.

“En Puebla hay 700 mil hectáreas de temporal, de los cuales 400 mil están tiradas (abandonadas), y con la compra de maquinaria ya llegamos a 60 mil hectáreas”, precisó.

El morenista detalló que se adquirió maquinaria para barbecho, rastra y surcado, además de semilla y abono. Agregó que también se cubre el pago de combustible.