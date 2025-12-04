Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 29

Chilpancingo, Gro., Alrededor de 300 campesinos, que forman parte del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, marcharon ayer en esta capital para demandar al Congreso del estado destine un presupuesto de 800 millones de pesos para el agro en 2026.

Cerca del mediodía, procedentes de varios municipios de la entidad, los productores agrícolas y representantes de organizaciones iniciaron su protesta al sur de la ciudad con rumbo a la sede del Poder Legislativo.

Uno de los lideres del movimiento, Eder Chona Morales, señaló que la propuesta de 400 millones de pesos para el campo guerrerense previsto por la 64 Legislatura local para el próximo año es insuficiente.

El también miembro del Consejo Estatal del Maíz explicó que para atender las exigencias de los productores de diferentes cadenas alimenticias en la entidad, se requieren al menos mil millones de pesos.

“No es posible que el gobierno de Guerrero apenas proponga 400 millones para el campo. El agro necesita un presupuesto no menor a los 800 millones, incluso debe ser arriba de los mil millones; con 800, consideramos que pudiera ser un recurso aceptable”, aseveró.