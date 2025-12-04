Piden recursos para maíz, coco y mango
Consideran que los 400 mdp que prevé el Congreso local son insuficientes

Chilpancingo, Gro., Alrededor de 300 campesinos, que forman parte del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, marcharon ayer en esta capital para demandar al Congreso del estado destine un presupuesto de 800 millones de pesos para el agro en 2026.
Cerca del mediodía, procedentes de varios municipios de la entidad, los productores agrícolas y representantes de organizaciones iniciaron su protesta al sur de la ciudad con rumbo a la sede del Poder Legislativo.
Uno de los lideres del movimiento, Eder Chona Morales, señaló que la propuesta de 400 millones de pesos para el campo guerrerense previsto por la 64 Legislatura local para el próximo año es insuficiente.
El también miembro del Consejo Estatal del Maíz explicó que para atender las exigencias de los productores de diferentes cadenas alimenticias en la entidad, se requieren al menos mil millones de pesos.
“No es posible que el gobierno de Guerrero apenas proponga 400 millones para el campo. El agro necesita un presupuesto no menor a los 800 millones, incluso debe ser arriba de los mil millones; con 800, consideramos que pudiera ser un recurso aceptable”, aseveró.
De su lado, Marco Antonio Reyes Campos, presidente del Consejo Estatal del Maíz, solicitó que en el presupuesto de 2026 también se destinen recursos para los cultivos de maíz, coco y mango, las cuales, dijo, están en el abandono.
Respecto a la demanda nacional de exigir un precio de garantía para el maíz, de 7 mil 200 pesos la tonelada, pidieron una mesa de diálogo a nivel federal con el fin de acordar acciones concretas en ese rubro.
Asimismo, solicitaron la apertura de bodegas del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para que se asegure la compra del grano directamente a los productores.
La movilización también sirvió para que los hombres de campo denunciaran la inseguridad que persiste en las zonas rurales de la entidad, lo que impide la salida de sus cosechas.
Asimismo, las dificultades que enfrentan para acceder a los apoyos gubernamentales y sobre todo, los bajos precios que sufren sus productos.
Al cierre de esta edición no se informó si hubo algún acuerdo entre representantes de la legislatura estatal y el grupo de inconformes.