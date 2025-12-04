Martín Hernández Alcántara

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 28

Puebla, Pue., Agricultores de la región poblana de Quecholac bloquearon durante 31 horas la Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, lo que dejó a cientos de transportistas y vehículos varados entre el kilómetro 165 y el 185.

La manifestación fue, según los participantes, en protesta contra la aprobación de la Ley General de Aguas, aunque fuentes gubernamentales aseguraron que fue una movilización alentada por Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, a quien autoridades ministeriales identifican como uno de los principales líderes del robo de hidrocarburos en el centro del país.

La presunta intervención de Martínez Fuentes, padre de Guadalupe Martínez Gerardo, alcaldesa de Quecholac, donde tuvo lugar el bloqueo, propició un enfrentamiento en redes sociales entre aquel y el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, cuando El Toñín le reprochó al funcionario, en un video, que supuestamente le ordenó de manera prepotente a la edil desalojar a los inconformes:

“Ten respeto, cabrón. Quizá tú también tengas hijas. Ten respeto, cabrón, hoy estás arriba. Que no se te olvide”, increpó el presunto huachicolero, mientras daba un manotazo sobre una mesa de cristal. Antonio Martínez apareció en la grabación acompañado de la presidenta municipal.

Según Guadalupe Martínez, la tarde del martes recibió una llamada del secretario Aguilar Pala, exigiéndole que atendiera y resolviera la protesta.

La alcaldesa explicó que le dijo al secretario de Gobernación que ella “no tenía nada qué ver con la manifestación” ante los señalamientos de Aguilar Pala de que su padre, Antonio Martínez, estaba detrás de la protesta y el cierre de la autopista. Aseguró que por la reacción del funcionario estatal se sintió “intimidada”.